Akkumulátoros fűnyíró LMO 5-18 Dual Battery Set
Kétszeres teljesítmény - a tartós LMO 5-18 Dual Battery Set akkumulátoros fűnyírót egy 36 V motor és két 18 V akkumulátor hajtja. Az akkumulátorokat és a gyorstöltőt a készlet tartalmazza.
A két 18 voltos akkumulátorral és egy erőteljes, kefe nélküli 36 voltos motorral az LMO 5-18 Dual Battery Set akár 550 m²-es nagy gyepfelületeken is otthonosan mozog. A könnyű és fordulékony akkumulátoros fűnyíró könnyedén tolható az egyenetlen terepen és az akadályok körül. A munkaszélesség 41 cm, a vágási magasság pedig 25 és 70 mm között hat fokozatban állítható. Nyírás közben az intelligens iPower motorvezérlő rendszer automatikusan a fű állapotához igazítja a sebességet. A szélek vagy szegélyek mentén a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál se maradjon ki. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszoljon a gyepen, vagy a nagy, 45 literes fűgyűjtő tartályban összegyűljön - a hosszabb megszakítás nélküli fűnyírás érdekében. A vezetőkar teleszkópos a kényelmes, ergonomikus munkapozíció érdekében. Az összecsukható keret tároláskor nagyon kis helyet foglal. Nagy, stabil fogantyúval rendelkezik a lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz. A készlet akkumulátorokat és gyorstöltőt tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
18 V + 18 V = 36 V teljesítményErőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál.
Erőteljes kefe nélküli motorNagy teljesítmény és hosszabb élettartam
iPowerTovábbi teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszer
- A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti
- Mulcsfunkció: a mulcsozó készlet használatával a levágott füvet szétteríti, és azt természetes trágyaként szórja a gyepre.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
- Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
- A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
- A vágási magasság egyetlen mozdulattal könnyen beállítható a hat szint egyikére, 25 és 70 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
- A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
- A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
- Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
- Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
- Gyorskioldók a könnyű rögzítés érdekében. Az állítható szög mindig biztosítja a helyes pozíciót munka közben.
- A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
- A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Elektromos motor feszültsége (V)
|36
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyírásszélesség (cm)
|41
|Nyírásmagasság (mm)
|25 - 70
|Nyírásmagasság-állítás
|6х
|Fűgyűjtő tartály térfogata (l)
|45
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fordulatszám (fordulat)
|3500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|14
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1245 x 440 x 1031
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltővel felszerelve
- Akkumulátor: 18 V / 5,0 Ah akkumulátor Teljesítmény akkumulátor (2 db)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power gyorstöltő (2 db)
- Mulcskészlet
- Fűgyűjtő tartály
Felszereltség
- Kés
- Vezetőrúd, állítható magasság
- Beépített hordozófogantyú
- Töltésszint-kijelző
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.