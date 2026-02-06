Két 18 voltos akkumulátorral és egy erőteljes, kefe nélküli 36 voltos motorral az LMO 5-18 Dual Battery akár 550 m²-es nagy gyepfelületeken is otthonosan mozog. A könnyű és fordulékony akkumulátoros fűnyíró könnyedén tolható egyenetlen terepen és akadályok körül. A munkaszélesség 41 cm, a vágási magasság pedig 25 és 70 mm között hat fokozatban állítható. Nyírás közben az intelligens iPower motorvezérlő rendszer automatikusan a fű állapotához igazítja a sebességet. A szélek vagy szegélyek mentén a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál se maradjon ki. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszoljon a gyepen, vagy a nagy, 45 literes fűgyűjtő tartályban összegyűljön - a hosszabb megszakítás nélküli fűnyírás érdekében. A vezetőkar teleszkópos a kényelmes, ergonomikus munkapozíció érdekében. Az összecsukható keret tároláskor nagyon kis helyet foglal. Nagy, stabil fogantyúval rendelkezik a lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz. Az LMO 5-18 Dual Battery kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatformmal.