Akkumulátoros fűnyíró LMO 5-18 Dual *INT

41 cm vágási szélesség és kétszeres teljesítmény - az LMO 5-18 Dual Battery akkumulátoros fűnyíró erős 36 voltos motorját két 18 voltos akkumulátor hajtja.

Két 18 voltos akkumulátorral és egy erőteljes, kefe nélküli 36 voltos motorral az LMO 5-18 Dual Battery akár 550 m²-es nagy gyepfelületeken is otthonosan mozog. A könnyű és fordulékony akkumulátoros fűnyíró könnyedén tolható egyenetlen terepen és akadályok körül. A munkaszélesség 41 cm, a vágási magasság pedig 25 és 70 mm között hat fokozatban állítható. Nyírás közben az intelligens iPower motorvezérlő rendszer automatikusan a fű állapotához igazítja a sebességet. A szélek vagy szegélyek mentén a fűfésűk kiegyenesítik a fűszálakat, így biztosítva, hogy egyetlen fűszál se maradjon ki. A 2 az 1-ben fűnyíró rendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyesedék a mulcsozás során természetes trágyaként egyenletesen eloszoljon a gyepen, vagy a nagy, 45 literes fűgyűjtő tartályban összegyűljön - a hosszabb megszakítás nélküli fűnyírás érdekében. A vezetőkar teleszkópos a kényelmes, ergonomikus munkapozíció érdekében. Az összecsukható keret tároláskor nagyon kis helyet foglal. Nagy, stabil fogantyúval rendelkezik a lépcsőkön való felhordáshoz és a lépcsőkön való áthaladáshoz. Az LMO 5-18 Dual Battery kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatformmal.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros fűnyíró LMO 5-18 Dual *INT: 18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
Erőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál.
Akkumulátoros fűnyíró LMO 5-18 Dual *INT: Erőteljes kefe nélküli motor
Erőteljes kefe nélküli motor
Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam
Akkumulátoros fűnyíró LMO 5-18 Dual *INT: iPower
iPower
További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő. Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.
2 az 1-ben vágási rendszer
  • A levágott füvet a fűgyűjtőbe gyűjti
  • Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott füvet a gyepen.
  • Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.
A fűgyűjtő tartály hatékony feltöltése
  • Az optimalizált légáramlásnak köszönhetően a fűgyűjtő tartály akár 95%-ban megtelik. Ez kevesebb megállási időt jelent munka közben.
  • A fűgyűjtő tartályon lévő csappantyú bezáródik, ha teljesen megtelt és ki kell üríteni.
Egyszerű vágásmagasság beállítás
  • A vágási magasság egyetlen mozdulattal könnyen beállítható a hat szint egyikére, 25 és 70 mm között.
Egészen a gyep széléig nyír
  • A gyepfésűk automatikusan pengéhez igazítják a füvet a szegélyek mentén is.
Helytakarékos kialakítás
  • A textil kosár összehajtható, így a készülék helytakarékosan tárolható.
  • Az összecsukható fogantyú helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Beépített hordozófogantyú
  • Beépített hordozófogantyú a könnyű szállításért.
Ergonomikus működési elv
  • Gyorskioldók a könnyű rögzítés érdekében. Az állítható szög mindig biztosítja a helyes pozíciót munka közben.
  • A habszivacs fogantyúval stabilan és kényelmesen megfogható.
  • A teljes hosszúságú vezérlőrúd a vezetőfogantyún egyszerűvé teszi a kezelést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Elektromos motor feszültsége (V) 36
Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyírásszélesség (cm) 41
Nyírásmagasság (cm) 25 - 70
Nyírásmagasság-állítás
Fűgyűjtő tartály térfogata (l) 45
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fordulatszám (fordulat) 3500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 14
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1245 x 440 x 1031

A csomag tartalma

  • Változat: Az elemeket és a töltőt nem tartalmazza
  • Mulcskészlet
  • Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

  • Kés
  • Vezetőrúd, állítható magasság
  • Beépített hordozófogantyú
  • Töltésszint-kijelző
Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
