Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész

CNS 18-30 akkumulátoros láncfűrész könnyű kerti munkákhoz, például vékony ágak vágásához, vagy fák szétvágásához. Hosszú láncvezető, nagy láncsebesség. Szerszám nélküli láncfeszítés: nincs szükség szerszámokra, a forgatógomb kényelmesen feszíti a láncot. Az átlátszó olajszintjelző ablak betekintést nyújt az olajszintről. Kefemenetes motor: hosszabb időtartam és élettartam.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész: Szerszám nélküli láncfeszítés
Szerszám nélküli láncfeszítés
A láncot egy gomb segítségével egyszerűen meg lehet feszíteni
Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész: Automatikus lánckenés
Automatikus lánckenés
Alacsony karbantartási igénybevételű láncfűrész használat
Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész: Visszarúgás védelem
Visszarúgás védelem
A lánc azonnal leáll - a maximális biztonság érdekében még visszarúgó hatás esetén is
Lökhárító tüskék
  • Biztonságos irányítás és pontos vágás, mivel a láncfűrész rögzíthető a vágni kívánt anyaghoz
Kiváló sebesség
  • Láncsebesség 10 m/s
Változatos alkalmazhatóság
  • 30 cm-es láncvezető
Biztonsági kioldás
  • Megakadályozza a láncfűrész véletlen bekapcsolását
Átlátszó olajtartály
  • A felhasználók bármikor ellenőrizhetik az olajszintet az átlátszó ellenőrző ablakon keresztül
Kefe nélküli motor
  • A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Láncvezető (cm) 30
Láncsebesség (m / s) 10
Láncmagasság 3/8" LP
Láncmérő 1.1 mm/ 0.043"
Meghajtó összeköttetések száma 45
Olajtartály kapacitás (ml) 200
Garantált hangerőszint (dB (A)) 101
Az elülső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²) 3,5
A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²) 5,2
Meghajtás Kefe nélküli motor
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,4
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 690 x 230 x 245

Ág átmérő: 10 cm

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Láncvezető
  • Fűrészlánc
  • Olajos palack

Felszereltség

  • láncvédelem
  • Szerszám nélküli láncfeszítés
  • Automatikus lánckenés
  • Láncfék
  • Olajszintmérő
Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész
Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész

Videók

Alkalmazási területek
  • Ágak
  • Tűzifa
  • Fák
Tartozékok
