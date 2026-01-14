Akkumulátoros láncfűrész CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész
CNS 18-30 akkumulátoros láncfűrész könnyű kerti munkákhoz, például vékony ágak vágásához, vagy fák szétvágásához.
Jellemzők és előnyök
Szerszám nélküli láncfeszítésA láncot egy gomb segítségével egyszerűen meg lehet feszíteni
Automatikus lánckenésAlacsony karbantartási igénybevételű láncfűrész használat
Visszarúgás védelemA lánc azonnal leáll - a maximális biztonság érdekében még visszarúgó hatás esetén is
Lökhárító tüskék
- Biztonságos irányítás és pontos vágás, mivel a láncfűrész rögzíthető a vágni kívánt anyaghoz
Kiváló sebesség
- Láncsebesség 10 m/s
Változatos alkalmazhatóság
- 30 cm-es láncvezető
Biztonsági kioldás
- Megakadályozza a láncfűrész véletlen bekapcsolását
Átlátszó olajtartály
- A felhasználók bármikor ellenőrizhetik az olajszintet az átlátszó ellenőrző ablakon keresztül
Kefe nélküli motor
- A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Láncvezető (cm)
|30
|Láncsebesség (m / s)
|10
|Láncmagasság
|3/8" LP
|Láncmérő
|1.1 mm/ 0.043"
|Meghajtó összeköttetések száma
|45
|Olajtartály kapacitás (ml)
|200
|Garantált hangerőszint (dB (A))
|101
|Az elülső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²)
|3,5
|A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²)
|5,2
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,4
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|690 x 230 x 245
Ág átmérő: 10 cm
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Láncvezető
- Fűrészlánc
- Olajos palack
Felszereltség
- láncvédelem
- Szerszám nélküli láncfeszítés
- Automatikus lánckenés
- Láncfék
- Olajszintmérő
Alkalmazási területek
- Ágak
- Tűzifa
- Fák
