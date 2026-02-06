Akkumulátoros láncfűrész CNS Battery 36-35

Nagy láncsebességgel és hosszú láncvezetővel: a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrész tökéletes megoldás a bonyolultabb munkákra a fák karbantartásakor.

Még a vastag ágak sem fognak ki a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészen a kimagasló láncsebességnek és az optimális vágási hosszának köszönhetően. A láncfeszítő rendszer, amelyhez nincs szükség semmilyen szerszámra, és az automatikus lánckenés rendkívül egyszerűvé teszi a fűrész használatát - a profik és a kezdők számára egyaránt. A láncfűrésszel a láncfék és a kétkapcsolós rendszer miatt mindig biztonságos a munka. A csomag a következőket tartalmazza: akkumulátoros láncfűrész, láncvezető, lánc, láncvezető tok és olajos palack.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros láncfűrész CNS Battery 36-35: Szerszám nélküli láncfeszítés
Szerszám nélküli láncfeszítés
A láncot egy gomb segítségével egyszerűen meg lehet feszíteni
Akkumulátoros láncfűrész CNS Battery 36-35: Automatikus lánckenés
Automatikus lánckenés
Alacsony karbantartási igénybevételű láncfűrész használat
Akkumulátoros láncfűrész CNS Battery 36-35: Visszarúgás védelem
Visszarúgás védelem
A lánc azonnal leáll - a maximális biztonság érdekében még visszarúgó hatás esetén is
Lökhárító tüskék
  • Biztonságos irányítás és pontos vágás, mivel a láncfűrész rögzíthető a vágni kívánt anyaghoz
Kiváló sebesség
  • Magas, 21 m / s-os láncsebesség - a gyors vágási feladatokhoz
Változatos alkalmazhatóság
  • 35 centiméter hosszú láncvezető - ideális minden megszokott használathoz
Biztonsági kioldás
  • Megakadályozza a láncfűrész véletlen bekapcsolását
Átlátszó olajtartály
  • A felhasználók bármikor ellenőrizhetik az olajszintet az átlátszó ellenőrző ablakon keresztül
Kefe nélküli motor
  • A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
36 V Battery Power akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 36 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Láncvezető (cm) 35
Láncsebesség (m / s) 21
Láncmagasság 3/8" LP
Láncmérő 1.1 mm/ 0.043"
Meghajtó összeköttetések száma 52
Olajtartály kapacitás (ml) 190
Garantált hangerőszint (dB (A)) 104
Az elülső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²) 3,6
A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²) 4,9
Meghajtás Kefe nélküli motor
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás) max. 200 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 50 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 825 x 222 x 235

Ág átmérő: 10 cm

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Láncvezető
  • Fűrészlánc
  • Olajos palack

Felszereltség

  • láncvédelem
  • Szerszám nélküli láncfeszítés
  • Automatikus lánckenés
  • Láncfék
  • Olajszintmérő
Akkumulátoros láncfűrész CNS Battery 36-35

Videók

Alkalmazási területek
  • Ágak
  • Tűzifa
  • Fák
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.