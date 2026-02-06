Még a vastag ágak sem fognak ki a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészen a kimagasló láncsebességnek és az optimális vágási hosszának köszönhetően. A láncfeszítő rendszer, amelyhez nincs szükség semmilyen szerszámra, és az automatikus lánckenés rendkívül egyszerűvé teszi a fűrész használatát - a profik és a kezdők számára egyaránt. A láncfűrésszel a láncfék és a kétkapcsolós rendszer miatt mindig biztonságos a munka. A csomag a következőket tartalmazza: akkumulátoros láncfűrész, láncvezető, lánc, láncvezető tok és olajos palack.