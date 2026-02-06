Akkumulátoros láncfűrész CNS Battery 36-35
Nagy láncsebességgel és hosszú láncvezetővel: a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrész tökéletes megoldás a bonyolultabb munkákra a fák karbantartásakor.
Még a vastag ágak sem fognak ki a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészen a kimagasló láncsebességnek és az optimális vágási hosszának köszönhetően. A láncfeszítő rendszer, amelyhez nincs szükség semmilyen szerszámra, és az automatikus lánckenés rendkívül egyszerűvé teszi a fűrész használatát - a profik és a kezdők számára egyaránt. A láncfűrésszel a láncfék és a kétkapcsolós rendszer miatt mindig biztonságos a munka. A csomag a következőket tartalmazza: akkumulátoros láncfűrész, láncvezető, lánc, láncvezető tok és olajos palack.
Jellemzők és előnyök
Szerszám nélküli láncfeszítésA láncot egy gomb segítségével egyszerűen meg lehet feszíteni
Automatikus lánckenésAlacsony karbantartási igénybevételű láncfűrész használat
Visszarúgás védelemA lánc azonnal leáll - a maximális biztonság érdekében még visszarúgó hatás esetén is
Lökhárító tüskék
- Biztonságos irányítás és pontos vágás, mivel a láncfűrész rögzíthető a vágni kívánt anyaghoz
Kiváló sebesség
- Magas, 21 m / s-os láncsebesség - a gyors vágási feladatokhoz
Változatos alkalmazhatóság
- 35 centiméter hosszú láncvezető - ideális minden megszokott használathoz
Biztonsági kioldás
- Megakadályozza a láncfűrész véletlen bekapcsolását
Átlátszó olajtartály
- A felhasználók bármikor ellenőrizhetik az olajszintet az átlátszó ellenőrző ablakon keresztül
Kefe nélküli motor
- A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
36 V Battery Power akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 36 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Láncvezető (cm)
|35
|Láncsebesség (m / s)
|21
|Láncmagasság
|3/8" LP
|Láncmérő
|1.1 mm/ 0.043"
|Meghajtó összeköttetések száma
|52
|Olajtartály kapacitás (ml)
|190
|Garantált hangerőszint (dB (A))
|104
|Az elülső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²)
|3,6
|A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²)
|4,9
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|825 x 222 x 235
Ág átmérő: 10 cm
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Láncvezető
- Fűrészlánc
- Olajos palack
Felszereltség
- láncvédelem
- Szerszám nélküli láncfeszítés
- Automatikus lánckenés
- Láncfék
- Olajszintmérő
Alkalmazási területek
- Ágak
- Tűzifa
- Fák
