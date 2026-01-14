Az akkumulátoros PSW 18-20 Battery teleszkópos ágvágó fűrésszel az ágak minden gond nélkül vághatóak 4 méter magasságig. Optimalizált 30°- os vágószöggel kényelmes a munkavégzés. A vállpánt optimális súlyeloszlást biztosít, a karok és a vállak nem fáradnak el, ez könnyebbé teszi a munkát. A szerszám nélküli láncfeszítés és a lánc automatikus olajozása kényelmes használatot biztosít. Alaptartozékai a készüléken kívül, a vállpánt, a láncvezető, a lánc, imbuszkulcs a láncfeszítéshez, és az olaj.