Akkumulátoros magassági láncfűrész PSW Battery 18-20 ágvágó fűrész
PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrész legfeljebb 4 m magas ágak vágására alkalmas. Biztonságosan és egyszerűen használható. A csomag nem tartalmazza az akkumulátort.
Az akkumulátoros PSW 18-20 Battery teleszkópos ágvágó fűrésszel az ágak minden gond nélkül vághatóak 4 méter magasságig. Optimalizált 30°- os vágószöggel kényelmes a munkavégzés. A vállpánt optimális súlyeloszlást biztosít, a karok és a vállak nem fáradnak el, ez könnyebbé teszi a munkát. A szerszám nélküli láncfeszítés és a lánc automatikus olajozása kényelmes használatot biztosít. Alaptartozékai a készüléken kívül, a vállpánt, a láncvezető, a lánc, imbuszkulcs a láncfeszítéshez, és az olaj.
Jellemzők és előnyök
Szerszám nélküli láncfeszítésSzerszám nélküli láncfeszítés
Automatikus lánckenésAlacsony karbantartási igényű.
Biztonsági zárral ellátott indítókapcsolóA teleszkópos nyél 3 részre szedhető, ezáltal kényelmesen tárolható.
Praktikus vállpánt
- Optimális súlyeloszlás, a karok és a vállak nem fáradnak.
Hosszabbítás
- Könnyű üvegszálas hosszabbító betéttel a 4 méter magasságig elágazó ágak minden gond nélkül vághatók.
Biztonsági kampó
- Lehetővé teszi az ágak biztonságos és pontos vágását.
Optimalizált 30° vágószög
- Kényelmes munkavégzés a talajról.
Biztonsági kioldás
- Megakadályozza a véletlen indítást.
Átlátszó olajtartály
- Az átlátszó ablak áttekintést nyújt az olajszintről.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Láncvezető (cm)
|20
|Láncszög (°)
|30
|Láncsebesség (m / s)
|5,5
|Láncmagasság
|3/8" LP
|Láncmérő
|1.1 mm/ 0.043"
|Meghajtó összeköttetések száma
|33
|Olajtartály kapacitás (ml)
|50
|Garantált hangerőszint (dB (A))
|95
|Az elülső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²)
|1,3
|A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²)
|1,2
|Hosszúság toldószárral (m)
|2,9
|Hosszúság toldószár nélkül (m)
|2
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,7
|Csomagolási súly (kg)
|5,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2980 x 95 x 187
*Ágátmérő: 5 cm
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Láncvezető
- Fűrészlánc
- Olajos palack
- Vállöv
- Inbuszkulcs láncfeszítéshez
Felszereltség
- láncvédelem
- Automatikus lánckenés
- Olajszintmérő
Alkalmazási területek
- Magasan lévő ágak
- Fák
