PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrész legfeljebb 4 m magas ágak vágására alkalmas. Biztonságosan és egyszerűen használható. A csomag nem tartalmazza az akkumulátort.

Az akkumulátoros PSW 18-20 Battery teleszkópos ágvágó fűrésszel az ágak minden gond nélkül vághatóak 4 méter magasságig. Optimalizált 30°- os vágószöggel kényelmes a munkavégzés. A vállpánt optimális súlyeloszlást biztosít, a karok és a vállak nem fáradnak el, ez könnyebbé teszi a munkát. A szerszám nélküli láncfeszítés és a lánc automatikus olajozása kényelmes használatot biztosít. Alaptartozékai a készüléken kívül, a vállpánt, a láncvezető, a lánc, imbuszkulcs a láncfeszítéshez, és az olaj.

Jellemzők és előnyök
Szerszám nélküli láncfeszítés
Szerszám nélküli láncfeszítés
Automatikus lánckenés
Alacsony karbantartási igényű.
Biztonsági zárral ellátott indítókapcsoló
A teleszkópos nyél 3 részre szedhető, ezáltal kényelmesen tárolható.
Praktikus vállpánt
  • Optimális súlyeloszlás, a karok és a vállak nem fáradnak.
Hosszabbítás
  • Könnyű üvegszálas hosszabbító betéttel a 4 méter magasságig elágazó ágak minden gond nélkül vághatók.
Biztonsági kampó
  • Lehetővé teszi az ágak biztonságos és pontos vágását.
Optimalizált 30° vágószög
  • Kényelmes munkavégzés a talajról.
Biztonsági kioldás
  • Megakadályozza a véletlen indítást.
Átlátszó olajtartály
  • Az átlátszó ablak áttekintést nyújt az olajszintről.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Láncvezető (cm) 20
Láncszög (°) 30
Láncsebesség (m / s) 5,5
Láncmagasság 3/8" LP
Láncmérő 1.1 mm/ 0.043"
Meghajtó összeköttetések száma 33
Olajtartály kapacitás (ml) 50
Garantált hangerőszint (dB (A)) 95
Az elülső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²) 1,3
A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s²) (m / s²) 1,2
Hosszúság toldószárral (m) 2,9
Hosszúság toldószár nélkül (m) 2
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (Vágás) max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,7
Csomagolási súly (kg) 5,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2980 x 95 x 187

*Ágátmérő: 5 cm

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Láncvezető
  • Fűrészlánc
  • Olajos palack
  • Vállöv
  • Inbuszkulcs láncfeszítéshez

Felszereltség

  • láncvédelem
  • Automatikus lánckenés
  • Olajszintmérő
Videók

Alkalmazási területek
  • Magasan lévő ágak
  • Fák
Tartozékok
