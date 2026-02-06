Akkumulátoros lombszívó BLV 36-240 Battery
A BLV 36-240 Battery akkumulátoros lombfúvó és lombszívó egyaránt képes felszívásra, fúvásra, nedves lomb felszívására és aprításra is akár 240 km/h sebességgel. A szívó- és fúvócső külön levehető.
A nedves levelek, a fű és a vágási maradványok általában úgy tapadnak a földre, mintha ragasztva lennének, és alig lehet eltávolítani a sarkokból. Az akkumulátorral működtetett BLV 36-240 Battery lombfúvó és lombszívó ezt egyedül is megteszi. Nagy teljesítményű 770 m³ / h légáram mellett az erős lombfúvó a nedves zöld hulladékot is eltávolítja. A sebességszabályozással az ideális légsebesség a kívánt tisztítási hatékonysághoz képest állítható. Ez a praktikus eszköz, amely két kezes fogantyúval van felszerelve az optimális súlyeloszlás érdekében, még a nehezen elérhető sarkokból is összeszedi a nedves leveleket. A funkcionális, nagy gyűjtőzsák-térfogatú, 3-az-egyben eszköz egy választókarral vezérelhető, amely lehetővé teszi az egyszerre történő lombszívást és a lombfúvást is. A szívó- és fúvócsövek külön is eltávolíthatók. Az eszköz használata egyáltalán nem fárasztó még abban az esetben sem, ha megállás nélkül hosszú ideig dolgozunk vele, cserélhető vezetőgörgőkkel is fel van szerelve, ami hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi a munkát, továbbá a tervezésnél az ergonómia és a súly szempontjából a hordozható kényelmen volt a hangsúly. Az akkumulátort a csomag nem tartalmazza.
Jellemzők és előnyök
Szívó- és fúvócső külön levehetőFáradságmentes munkavégzés a külön levehető részeknek köszönhetően
Változtatható sebességszabályozásLehetővé teszi a feladattól függően a sebesség folyamatos beállítását
Választókar a funkciók beállításáhozFolyamatos beállíthatóság a lombszívás és a fúvás között, választható kombinált funkcióval is
Kétkezes fogás
- Ideális súlyeloszlást és könnyű kezelhetőséget biztosít
Levehető vezetőhengerek
- Egyszerűbbé és egyúttal hatékonyabbá teszi a munkát
45 literes zsák-térfogat
- Garantálja a hosszú időn át tartó folyamatos munkát
Fém aprítókerék
- Javítja a vágási teljesítményt és meghosszabbítja a gép élettartamát
Kefe nélküli motor
- A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
Levehető lapos fúvóka
- A precíz és pontos tisztításhoz. A lomb célzottan halmozható egy halomra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Turbo Boost gomb
|nem
|Sebességszabályozás
|igen
|Működési zajszint (dB (A))
|104
|Fúvó mód sebesség (km/h)
|max. 240
|Szívó mód sebesség (km/h)
|max. 130
|Zsák térfogata (l)
|45
|Tápfeszültség (V)
|36
|Töltésenkénti teljesítmény - fúvó mód (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Töltésenkénti teljesítmény - szívó mód (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,6
|Csomagolási súly (kg)
|6,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1290 x 230 x 380
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Levehető lapos fúvóka
- Fűgyűjtő doboz
- Levehető vezetőhengerek
- Vállöv
Videók
Alkalmazási területek
- Levelek
- Zöldhulladék
- Utak a ház körül
- A ház és a kert körüli területek
Tartozékok
