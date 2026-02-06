A nedves levelek, a fű és a vágási maradványok általában úgy tapadnak a földre, mintha ragasztva lennének, és alig lehet eltávolítani a sarkokból. Az akkumulátorral működtetett BLV 36-240 Battery lombfúvó és lombszívó ezt egyedül is megteszi. Nagy teljesítményű 770 m³ / h légáram mellett az erős lombfúvó a nedves zöld hulladékot is eltávolítja. A sebességszabályozással az ideális légsebesség a kívánt tisztítási hatékonysághoz képest állítható. Ez a praktikus eszköz, amely két kezes fogantyúval van felszerelve az optimális súlyeloszlás érdekében, még a nehezen elérhető sarkokból is összeszedi a nedves leveleket. A funkcionális, nagy gyűjtőzsák-térfogatú, 3-az-egyben eszköz egy választókarral vezérelhető, amely lehetővé teszi az egyszerre történő lombszívást és a lombfúvást is. A szívó- és fúvócsövek külön is eltávolíthatók. Az eszköz használata egyáltalán nem fárasztó még abban az esetben sem, ha megállás nélkül hosszú ideig dolgozunk vele, cserélhető vezetőgörgőkkel is fel van szerelve, ami hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi a munkát, továbbá a tervezésnél az ergonómia és a súly szempontjából a hordozható kényelmen volt a hangsúly. Az akkumulátort a csomag nem tartalmazza.