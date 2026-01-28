Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery lombfúvó

A Kärcher nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátoros lombfúvója eléri a max. 210 km / h légsebességet, ergonómikus kezelést és jó egyensúlyt biztosít. A csomag az akkumulátort NEM tartalmazza.

A jól kiegyensúlyozott 18 V-os akkumulátoros lombfúvó jól kézreáll és eléri a 210 km / h maximális légsebességet. A leszerelhető fúvóka, amely kaparóéllel rendelkezik, lehetővé teszi a lombozat szabályozott és célzott mozgatást, valamint a nedves és kemény szegélylombozat eltávolítását.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery lombfúvó: Fúvócső
Fúvócső
A levelek és a laza szennyeződések hatékony eltávolítása a ház körül és a garázsban.
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery lombfúvó: Levehető lapos fúvóka
Levehető lapos fúvóka
A precíz és pontos tisztításhoz. A lomb célzottan halmozható egy halomra.
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery lombfúvó: Integrált kaparóél
Integrált kaparóél
A nedves levelek és szilárd szennyeződések eltávolíthatók a kaparóéllel.
Ergonómikus dizájn
  • Tökéletesen kiegyensúlyozott a fáradtságmentes munkához.
Bajonett zár
  • A helytakarékos tároláshoz a fúvócső könnyen eltávolítható.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Légsebesség (km/h) max. 210
Légáteresztés (m³ / h) 220
Sebességszabályozás nem
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 975 x 170 x 305

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Fúvócső
  • Lapos fúvóka kaparóéllel
Alkalmazási területek
  • Levelek
  • Zöldhulladék
  • Utak a ház körül
  • A ház és a kert körüli területek
