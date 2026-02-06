Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet

Készletben akkumulátorral és töltővel: az erőteljes 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátoros lombfúvó. Eléri a maximális 210 km / h légsebességet és kiegyensúlyozottan illeszkedik a kézhez.

A Kärcher 18 V-os akkumulátoros lombfúvó szett erőteljes teljesítményt nyújt minden lombmunkához. A lombfúvó 210 km / h-ig terjedő maximális légsebességet ér el, tökéletesen kiegyensúlyozott és ergonómikusan helyezkedik el a kézben. Annak érdekében hogy a lomb eltávolítható és célzottan mozgatható legyen, a lombfúvó rendelkezik egy leszerelhető fúvókával és kaparóéllel. A csomag tartalmaz egy 18 V-os Battery Power váltóakkumulátort valamint egy töltőt is.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet: Fúvócső
Fúvócső
A levelek és a laza szennyeződések hatékony eltávolítása a ház körül és a garázsban.
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet: Levehető lapos fúvóka
Levehető lapos fúvóka
A precíz és pontos tisztításhoz. A lomb célzottan halmozható egy halomra.
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet: Integrált kaparóél
Integrált kaparóél
A nedves levelek és szilárd szennyeződések eltávolíthatók a kaparóéllel.
Ergonómikus dizájn
  • Tökéletesen kiegyensúlyozott a fáradtságmentes munkához.
Bajonett zár
  • A helytakarékos tároláshoz a fúvócső könnyen eltávolítható.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Légsebesség (km/h) max. 210
Légáteresztés (m³ / h) 220
Sebességszabályozás nem
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 22 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 300
Töltőáram (A) 0,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 975 x 170 x 305

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
  • Fúvócső
  • Lapos fúvóka kaparóéllel
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet
Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet

Videók

Alkalmazási területek
  • Levelek
  • Zöldhulladék
  • Utak a ház körül
  • A ház és a kert körüli területek
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.