Akkumulátoros lombfúvó LBL 2 Battery Set lombfúvó készlet
Készletben akkumulátorral és töltővel: az erőteljes 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátoros lombfúvó. Eléri a maximális 210 km / h légsebességet és kiegyensúlyozottan illeszkedik a kézhez.
A Kärcher 18 V-os akkumulátoros lombfúvó szett erőteljes teljesítményt nyújt minden lombmunkához. A lombfúvó 210 km / h-ig terjedő maximális légsebességet ér el, tökéletesen kiegyensúlyozott és ergonómikusan helyezkedik el a kézben. Annak érdekében hogy a lomb eltávolítható és célzottan mozgatható legyen, a lombfúvó rendelkezik egy leszerelhető fúvókával és kaparóéllel. A csomag tartalmaz egy 18 V-os Battery Power váltóakkumulátort valamint egy töltőt is.
Jellemzők és előnyök
FúvócsőA levelek és a laza szennyeződések hatékony eltávolítása a ház körül és a garázsban.
Levehető lapos fúvókaA precíz és pontos tisztításhoz. A lomb célzottan halmozható egy halomra.
Integrált kaparóélA nedves levelek és szilárd szennyeződések eltávolíthatók a kaparóéllel.
Ergonómikus dizájn
- Tökéletesen kiegyensúlyozott a fáradtságmentes munkához.
Bajonett zár
- A helytakarékos tároláshoz a fúvócső könnyen eltávolítható.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Légsebesség (km/h)
|max. 210
|Légáteresztés (m³ / h)
|220
|Sebességszabályozás
|nem
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|300
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2
|Csomagolási súly (kg)
|3,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|975 x 170 x 305
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
- Fúvócső
- Lapos fúvóka kaparóéllel
Alkalmazási területek
- Levelek
- Zöldhulladék
- Utak a ház körül
- A ház és a kert körüli területek
