A Kärcher 18 V-os akkumulátoros lombfúvó szett erőteljes teljesítményt nyújt minden lombmunkához. A lombfúvó 210 km / h-ig terjedő maximális légsebességet ér el, tökéletesen kiegyensúlyozott és ergonómikusan helyezkedik el a kézben. Annak érdekében hogy a lomb eltávolítható és célzottan mozgatható legyen, a lombfúvó rendelkezik egy leszerelhető fúvókával és kaparóéllel. A csomag tartalmaz egy 18 V-os Battery Power váltóakkumulátort valamint egy töltőt is.