Nincs többé fárasztó kézi pumpálás: Ön a PSU 4-18 akkumulátoros magasnyomású permetezővel egyetlen gombnyomás segítségével gondoskodhat a kertben lévő növényeiről, a készülékkel igényei szerint bevethet finom permetet, műtrágyát vagy akár még permetezőszert is.

A PSU 4-18 akkumulátoros permetező az Ön legjobb segítőtársa a kertben, ha a növények táplálását és védelmét szolgáló folyadékokkal történő permetezésre kerül sor. Legyen szó akár trágyázásról, akár a kártevők irtásáról, vagy a gyomok elleni küzdelemről, illetve esetleg kis palánták öntözéséről - a PSU 4-18 a finom permettel/permetezősugárral minden fent említett dologra tökéletes. A nyomás eléréséhez nincs szükség többé fárasztó kézi pumpálásra, Ön egy egyszerű gombnyomással aktiválhatja a magasnyomású permetező szivattyúját. A permetezősugár a szórószáron lévő kioldópisztoly segítségével szükség szerint bekapcsolható, folyamatos üzembe helyezhető, vagy közvetlenül a fúvókán, a finom permettől a pontsugárig, fokozatosan állítható. A vállpánt megkönnyíti az akkumulátoros magasnyomású permetező hordozását, és így az Ön egyik keze mindig szabad maradhat. A 4 literes tartály beépített töltöttségi szintjelzővel rendelkezik, a tartályfedél pedig mérőpohárként is szolgál a permetező folyadék kiméréséhez. A szórószár 75 cm-re meghosszabbítható a még ergonomikusabb munkavégzés érdekében, hogy Ön így még távolabbi területeket is elérhessen. A 18 V növénypermetező helytakarékos tárolása érdekében a szórószár levehető és az akkumulátorbetéten lévő szórószár-kapocsnál rögzíthető.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros nyomáspermetező PSU 4-18: Teleszkópos szórószár
Teleszkópos szórószár
Nagyobb hatótávolság és a nehezen elérhető helyek könnyebb megközelíthetősége.
Akkumulátoros nyomáspermetező PSU 4-18: Blokkolható kioldópisztoly
Blokkolható kioldópisztoly
Az egyszerű és fáradtságmentes munkához.
Akkumulátoros nyomáspermetező PSU 4-18: Fokozatmentesen szabályozható szóráskép
Fokozatmentesen szabályozható szóráskép
Az használati területtől függően a felhasználó válthat a finom permet és a pontsugár között.Az használati területtől függően a felhasználó válthat a finom permet és a pontsugár között.
4 literes tartály töltöttségi szintjelzővel ellátva
  • Folyadékszint folyamatos megjelenítése.
A tartályfedélben található beépített mérőpohár
  • A permet gyors mérése.
Szórószár-tartó a készüléken
  • A helytakarékos tároláshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő, hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető akkumulátor használható minden más 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Munkanyomás (bar) 3
Átfolyási sebesség (l / h) max. 30
Víztartály űrtartalma (l) 4
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,8
Csomagolási súly (kg) 2,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 750 x 182 x 365

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Vállöv
  • Mérőpohár

Felszereltség

  • Teleszkópos szórószár: 0.45 m, 0.75 m
  • Blokkolható kioldópisztoly
  • Szórószár-tartó
  • Töltésszint-kijelző
Alkalmazási területek
  • Növényvédelem és táplálás
  • Növényöntözés
  • Virágágyás, zöldségeskert
  • Érzékeny növények
