A PSU 4-18 akkumulátoros permetező az Ön legjobb segítőtársa a kertben, ha a növények táplálását és védelmét szolgáló folyadékokkal történő permetezésre kerül sor. Legyen szó akár trágyázásról, akár a kártevők irtásáról, vagy a gyomok elleni küzdelemről, illetve esetleg kis palánták öntözéséről - a PSU 4-18 a finom permettel/permetezősugárral minden fent említett dologra tökéletes. A nyomás eléréséhez nincs szükség többé fárasztó kézi pumpálásra, Ön egy egyszerű gombnyomással aktiválhatja a magasnyomású permetező szivattyúját. A permetezősugár a szórószáron lévő kioldópisztoly segítségével szükség szerint bekapcsolható, folyamatos üzembe helyezhető, vagy közvetlenül a fúvókán, a finom permettől a pontsugárig, fokozatosan állítható. A vállpánt megkönnyíti az akkumulátoros magasnyomású permetező hordozását, és így az Ön egyik keze mindig szabad maradhat. A 4 literes tartály beépített töltöttségi szintjelzővel rendelkezik, a tartályfedél pedig mérőpohárként is szolgál a permetező folyadék kiméréséhez. A szórószár 75 cm-re meghosszabbítható a még ergonomikusabb munkavégzés érdekében, hogy Ön így még távolabbi területeket is elérhessen. A 18 V növénypermetező helytakarékos tárolása érdekében a szórószár levehető és az akkumulátorbetéten lévő szórószár-kapocsnál rögzíthető.