Akkumulátoros nyomáspermetező PSU 4-18
Nincs többé fárasztó kézi pumpálás: Ön a PSU 4-18 akkumulátoros magasnyomású permetezővel egyetlen gombnyomás segítségével gondoskodhat a kertben lévő növényeiről, a készülékkel igényei szerint bevethet finom permetet, műtrágyát vagy akár még permetezőszert is.
A PSU 4-18 akkumulátoros permetező az Ön legjobb segítőtársa a kertben, ha a növények táplálását és védelmét szolgáló folyadékokkal történő permetezésre kerül sor. Legyen szó akár trágyázásról, akár a kártevők irtásáról, vagy a gyomok elleni küzdelemről, illetve esetleg kis palánták öntözéséről - a PSU 4-18 a finom permettel/permetezősugárral minden fent említett dologra tökéletes. A nyomás eléréséhez nincs szükség többé fárasztó kézi pumpálásra, Ön egy egyszerű gombnyomással aktiválhatja a magasnyomású permetező szivattyúját. A permetezősugár a szórószáron lévő kioldópisztoly segítségével szükség szerint bekapcsolható, folyamatos üzembe helyezhető, vagy közvetlenül a fúvókán, a finom permettől a pontsugárig, fokozatosan állítható. A vállpánt megkönnyíti az akkumulátoros magasnyomású permetező hordozását, és így az Ön egyik keze mindig szabad maradhat. A 4 literes tartály beépített töltöttségi szintjelzővel rendelkezik, a tartályfedél pedig mérőpohárként is szolgál a permetező folyadék kiméréséhez. A szórószár 75 cm-re meghosszabbítható a még ergonomikusabb munkavégzés érdekében, hogy Ön így még távolabbi területeket is elérhessen. A 18 V növénypermetező helytakarékos tárolása érdekében a szórószár levehető és az akkumulátorbetéten lévő szórószár-kapocsnál rögzíthető.
Jellemzők és előnyök
Teleszkópos szórószárNagyobb hatótávolság és a nehezen elérhető helyek könnyebb megközelíthetősége.
Blokkolható kioldópisztolyAz egyszerű és fáradtságmentes munkához.
Fokozatmentesen szabályozható szórásképAz használati területtől függően a felhasználó válthat a finom permet és a pontsugár között.Az használati területtől függően a felhasználó válthat a finom permet és a pontsugár között.
4 literes tartály töltöttségi szintjelzővel ellátva
- Folyadékszint folyamatos megjelenítése.
A tartályfedélben található beépített mérőpohár
- A permet gyors mérése.
Szórószár-tartó a készüléken
- A helytakarékos tároláshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő, hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető akkumulátor használható minden más 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Munkanyomás (bar)
|3
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 30
|Víztartály űrtartalma (l)
|4
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,8
|Csomagolási súly (kg)
|2,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|750 x 182 x 365
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Vállöv
- Mérőpohár
Felszereltség
- Teleszkópos szórószár: 0.45 m, 0.75 m
- Blokkolható kioldópisztoly
- Szórószár-tartó
- Töltésszint-kijelző
Alkalmazási területek
- Növényvédelem és táplálás
- Növényöntözés
- Virágágyás, zöldségeskert
- Érzékeny növények
