A Kärcher HGE 2-18 sövényvágó 18 V-os akkumulátorával a szép sövények gondozása gyerekjáték. Csekély súlya és ergonomikus fogantyúja révén tökéletesen illeszkedik a kézbe, így a hosszabb munkálatok is könnyedén elvégezhetők. A 45 centiméteres vágáshosszú és 18 milliméteres fogosztású, gyémántköszörült penge precíz és tiszta vágást biztosít. Fő előnye a kategória más gépeivel szemben a beépített pengevédő és az extrém könnyű vázszerkezet, amely megvédi a kést a falak vagy kerítések mentén végzett munka során, miközben maximális kényelmet nyújt. A kerti munka végeztével a burkolaton található akasztógyűrű okos megoldást kínál a helytakarékos tároláshoz. Az egyszerűen felhelyezhető védőburkolat pedig garantálja a készülék biztonságos szállítását és védelmét a tárolás alatt.