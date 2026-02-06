Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18

A Kärcher HGE 2-18 sövényvágó könnyű és vezeték nélküli eszköz 45 cm-es vágáshosszal. Fő előnye az extra kis súly, amely kényelmes, fáradságmentes munkát biztosít a sövénynyírás közben.

A Kärcher HGE 2-18 sövényvágó 18 V-os akkumulátorával a szép sövények gondozása gyerekjáték. Csekély súlya és ergonomikus fogantyúja révén tökéletesen illeszkedik a kézbe, így a hosszabb munkálatok is könnyedén elvégezhetők. A 45 centiméteres vágáshosszú és 18 milliméteres fogosztású, gyémántköszörült penge precíz és tiszta vágást biztosít. Fő előnye a kategória más gépeivel szemben a beépített pengevédő és az extrém könnyű vázszerkezet, amely megvédi a kést a falak vagy kerítések mentén végzett munka során, miközben maximális kényelmet nyújt. A kerti munka végeztével a burkolaton található akasztógyűrű okos megoldást kínál a helytakarékos tároláshoz. Az egyszerűen felhelyezhető védőburkolat pedig garantálja a készülék biztonságos szállítását és védelmét a tárolás alatt.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18: Könnyű súly
Könnyű súly
A vállak és a karok a hosszabb munkavégzés alkalmával sem fáradnak el.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18: Gyémántcsiszolt penge
Gyémántcsiszolt penge
Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18: Vezérlő
Vezérlő
Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
  • A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
  • Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
  • A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágáshossz (cm) 45
Fogtávolság (mm) 18
Pengesebesség (vágás / perc) 2450
Penge típusa lézervágott, gyémántcsiszolt
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 3,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 878 x 193 x 185

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Pengevédő

Felszereltség

  • Vezérlő
  • Akasztó
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18
Videók

Alkalmazási területek
  • Sövények, cserjék
  • Bokrok
Tartozékok
