Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18
A Kärcher HGE 2-18 sövényvágó könnyű és vezeték nélküli eszköz 45 cm-es vágáshosszal. Fő előnye az extra kis súly, amely kényelmes, fáradságmentes munkát biztosít a sövénynyírás közben.
A Kärcher HGE 2-18 sövényvágó 18 V-os akkumulátorával a szép sövények gondozása gyerekjáték. Csekély súlya és ergonomikus fogantyúja révén tökéletesen illeszkedik a kézbe, így a hosszabb munkálatok is könnyedén elvégezhetők. A 45 centiméteres vágáshosszú és 18 milliméteres fogosztású, gyémántköszörült penge precíz és tiszta vágást biztosít. Fő előnye a kategória más gépeivel szemben a beépített pengevédő és az extrém könnyű vázszerkezet, amely megvédi a kést a falak vagy kerítések mentén végzett munka során, miközben maximális kényelmet nyújt. A kerti munka végeztével a burkolaton található akasztógyűrű okos megoldást kínál a helytakarékos tároláshoz. Az egyszerűen felhelyezhető védőburkolat pedig garantálja a készülék biztonságos szállítását és védelmét a tárolás alatt.
Jellemzők és előnyök
Könnyű súlyA vállak és a karok a hosszabb munkavégzés alkalmával sem fáradnak el.
Gyémántcsiszolt pengeTökéletes vágás a pengének köszönhetően.
VezérlőVédi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
- A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
- Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
- A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágáshossz (cm)
|45
|Fogtávolság (mm)
|18
|Pengesebesség (vágás / perc)
|2450
|Penge típusa
|lézervágott, gyémántcsiszolt
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,3
|Csomagolási súly (kg)
|3,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|878 x 193 x 185
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Pengevédő
Felszereltség
- Vezérlő
- Akasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Sövények, cserjék
- Bokrok
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.