Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET
Jellemzők és előnyök
Könnyű súlyA vállak és a karok a hosszabb munkavégzés alkalmával sem fáradnak el.
Gyémántcsiszolt pengeTökéletes vágás a pengének köszönhetően.
VezérlőVédi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
- A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő, hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető akkumulátor használható minden más 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágáshossz (cm)
|45
|Fogtávolság (mm)
|18
|Sebességszabályozás
|nem
|Pengesebesség (vágás / perc)
|2450
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|94
|Töltőáram (A)
|1,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,3
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|878 x 193 x 185
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
- Pengevédő
Felszereltség
- Vezérlő
- Akasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Sövények, cserjék
- Bokrok
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.