Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET: Könnyű súly
Könnyű súly
A vállak és a karok a hosszabb munkavégzés alkalmával sem fáradnak el.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET: Gyémántcsiszolt penge
Gyémántcsiszolt penge
Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET: Vezérlő
Vezérlő
Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
  • A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő, hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető akkumulátor használható minden más 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágáshossz (cm) 45
Fogtávolság (mm) 18
Sebességszabályozás nem
Pengesebesség (vágás / perc) 2450
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 170 (2,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 30 (2,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 94
Töltőáram (A) 1,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 4,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 878 x 193 x 185

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
  • Pengevédő

Felszereltség

  • Vezérlő
  • Akasztó
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET
Akkumulátoros sövényvágó HGE 2-18 BATTERY SET

Alkalmazási területek
  • Sövények, cserjék
  • Bokrok
