A Kärcher HGE 3-18 akkumulátoros sövényvágó precizitást és kényelmet visz a kertápolásba 18 V-os teljesítményével. A fogantyú 180°-ban elforgatható, így függőleges vágásnál is tökéletesen alkalmazkodik a munkakörülményekhez. Az 50 cm-es vágáshossz és a 22 mm-es fogosztású, gyémántköszörült penge minden alkalommal tiszta eredményt ad, a beépített fűrészelő funkcióval pedig a vastagabb ágak sem jelentenek akadályt. Fő előnye a kategóriájában a praktikus nyesedékseprő tartozék, amely vízszintes vágáskor azonnal a földre tolja a levágott ágakat, megkímélve Önt az utólagos tisztítástól. A pengevédő megóvja a kést a falak mentén, a beépített akasztógyűrű pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A csomag tartalmazza a védőburkolatot is, amely a nyesedékseprő tárolására is alkalmas.