Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18
A Kärcher HGE 3-18 akkumulátoros sövényvágó forgatható fogantyúval és nyesedékseprővel biztosítja a precíz munkát. Fő előnye a 180°-ban elforgatható markolat, amely kényelmes függőleges vágást tesz lehetővé, míg a seprő tartozék azonnal letolja a nyesedéket a sövény tetejéről.
A Kärcher HGE 3-18 akkumulátoros sövényvágó precizitást és kényelmet visz a kertápolásba 18 V-os teljesítményével. A fogantyú 180°-ban elforgatható, így függőleges vágásnál is tökéletesen alkalmazkodik a munkakörülményekhez. Az 50 cm-es vágáshossz és a 22 mm-es fogosztású, gyémántköszörült penge minden alkalommal tiszta eredményt ad, a beépített fűrészelő funkcióval pedig a vastagabb ágak sem jelentenek akadályt. Fő előnye a kategóriájában a praktikus nyesedékseprő tartozék, amely vízszintes vágáskor azonnal a földre tolja a levágott ágakat, megkímélve Önt az utólagos tisztítástól. A pengevédő megóvja a kést a falak mentén, a beépített akasztógyűrű pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A csomag tartalmazza a védőburkolatot is, amely a nyesedékseprő tárolására is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Forgatható fogantyú
Seprés vágás közbenKényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkcióKülönösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Gyémántcsiszolt penge
- Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
- Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
- A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágáshossz (cm)
|50
|Fogtávolság (mm)
|22
|Pengesebesség (vágás / perc)
|2450
|Penge típusa
|lézervágott, gyémántcsiszolt
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,4
|Csomagolási súly (kg)
|4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|921 x 193 x 185
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Pengevédő
- Seprés vágás közben
Felszereltség
- Fogantyú: forgatható
- Fűrész funkció
- Vezérlő
- Akasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Sövények, cserjék
- Bokrok
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.