A Kärcher HGE 3-18 akkumulátoros sövényvágó forgatható fogantyúval és nyesedékseprővel biztosítja a precíz munkát. Fő előnye a 180°-ban elforgatható markolat, amely kényelmes függőleges vágást tesz lehetővé, míg a seprő tartozék azonnal letolja a nyesedéket a sövény tetejéről.

A Kärcher HGE 3-18 akkumulátoros sövényvágó precizitást és kényelmet visz a kertápolásba 18 V-os teljesítményével. A fogantyú 180°-ban elforgatható, így függőleges vágásnál is tökéletesen alkalmazkodik a munkakörülményekhez. Az 50 cm-es vágáshossz és a 22 mm-es fogosztású, gyémántköszörült penge minden alkalommal tiszta eredményt ad, a beépített fűrészelő funkcióval pedig a vastagabb ágak sem jelentenek akadályt. Fő előnye a kategóriájában a praktikus nyesedékseprő tartozék, amely vízszintes vágáskor azonnal a földre tolja a levágott ágakat, megkímélve Önt az utólagos tisztítástól. A pengevédő megóvja a kést a falak mentén, a beépített akasztógyűrű pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A csomag tartalmazza a védőburkolatot is, amely a nyesedékseprő tárolására is alkalmas.

Kényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Gyémántcsiszolt penge
  • Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
  • Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
  • A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágáshossz (cm) 50
Fogtávolság (mm) 22
Pengesebesség (vágás / perc) 2450
Penge típusa lézervágott, gyémántcsiszolt
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,4
Csomagolási súly (kg) 4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 921 x 193 x 185

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Pengevédő
  • Seprés vágás közben

Felszereltség

  • Fogantyú: forgatható
  • Fűrész funkció
  • Vezérlő
  • Akasztó
  • Sövények, cserjék
  • Bokrok
