Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET

A Kärcher HGE 3-18 Battery Set akkumulátoros sövényvágó akkumulátorral és gyorstöltővel kapható. Fő előnye a 180°-ban elforgatható fogantyú, amely kényelmes függőleges vágást tesz lehetővé, kímélve a karokat a kerti munka során.

A Kärcher HGE 3-18 Battery Set akkumulátoros sövényvágó szettel a sövénynyírás gyerekjáték. A fogantyú 180°-ban elforgatható a kényelmes függőleges vágáshoz, így tökéletesen alkalmazkodik a munkakörülményekhez. Az 50 cm-es vágáshossz és a 22 mm-es fogosztású, gyémántköszörült penge mindig precíz és tiszta vágást garantál, a beépített fűrészelő funkcióval pedig a vastagabb ágak sem jelentenek akadályt. Fő előnye a kategóriájában a praktikus nyesedékseprő tartozék és a teljes indulókészlet, amely vízszintes vágáskor a földre tolja az ágakat, a mellékelt akkuval és gyorstöltővel pedig azonnal kezdhető a munka. A pengevédő megóvja a kést a falak mentén, az akasztógyűrű pedig helytakarékos tárolást biztosít. A csomag része a védőburkolat is, amely a nyesedékseprő tárolására is alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET: Forgatható fogantyú
Forgatható fogantyú
Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET: Seprés vágás közben
Seprés vágás közben
Kényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET: Fűrész funkció
Fűrész funkció
Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Gyémántcsiszolt penge
  • Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
  • Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
  • A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágáshossz (cm) 50
Fogtávolság (mm) 22
Pengesebesség (vágás / perc) 2450
Penge típusa lézervágott, gyémántcsiszolt
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 190 (2,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 30 (2,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 41 / 73
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,4
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 921 x 193 x 185

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
  • Pengevédő
  • Seprés vágás közben

Felszereltség

  • Fogantyú: forgatható
  • Fűrész funkció
  • Vezérlő
  • Akasztó
Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET
Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET

Videók

Alkalmazási területek
  • Sövények, cserjék
  • Bokrok
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.