A Kärcher HGE 3-18 Battery Set akkumulátoros sövényvágó szettel a sövénynyírás gyerekjáték. A fogantyú 180°-ban elforgatható a kényelmes függőleges vágáshoz, így tökéletesen alkalmazkodik a munkakörülményekhez. Az 50 cm-es vágáshossz és a 22 mm-es fogosztású, gyémántköszörült penge mindig precíz és tiszta vágást garantál, a beépített fűrészelő funkcióval pedig a vastagabb ágak sem jelentenek akadályt. Fő előnye a kategóriájában a praktikus nyesedékseprő tartozék és a teljes indulókészlet, amely vízszintes vágáskor a földre tolja az ágakat, a mellékelt akkuval és gyorstöltővel pedig azonnal kezdhető a munka. A pengevédő megóvja a kést a falak mentén, az akasztógyűrű pedig helytakarékos tárolást biztosít. A csomag része a védőburkolat is, amely a nyesedékseprő tárolására is alkalmas.