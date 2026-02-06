Akkumulátoros sövényvágó HGE 3-18 BATTERY SET
A Kärcher HGE 3-18 Battery Set akkumulátoros sövényvágó akkumulátorral és gyorstöltővel kapható. Fő előnye a 180°-ban elforgatható fogantyú, amely kényelmes függőleges vágást tesz lehetővé, kímélve a karokat a kerti munka során.
A Kärcher HGE 3-18 Battery Set akkumulátoros sövényvágó szettel a sövénynyírás gyerekjáték. A fogantyú 180°-ban elforgatható a kényelmes függőleges vágáshoz, így tökéletesen alkalmazkodik a munkakörülményekhez. Az 50 cm-es vágáshossz és a 22 mm-es fogosztású, gyémántköszörült penge mindig precíz és tiszta vágást garantál, a beépített fűrészelő funkcióval pedig a vastagabb ágak sem jelentenek akadályt. Fő előnye a kategóriájában a praktikus nyesedékseprő tartozék és a teljes indulókészlet, amely vízszintes vágáskor a földre tolja az ágakat, a mellékelt akkuval és gyorstöltővel pedig azonnal kezdhető a munka. A pengevédő megóvja a kést a falak mentén, az akasztógyűrű pedig helytakarékos tárolást biztosít. A csomag része a védőburkolat is, amely a nyesedékseprő tárolására is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Forgatható fogantyú
Seprés vágás közbenKényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkcióKülönösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Gyémántcsiszolt penge
- Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
- Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Kétkezes biztonsági áramkör
- A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
Akasztó
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor a 18 V-os Battery Power platform készülékeiben használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágáshossz (cm)
|50
|Fogtávolság (mm)
|22
|Pengesebesség (vágás / perc)
|2450
|Penge típusa
|lézervágott, gyémántcsiszolt
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|41 / 73
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,4
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|921 x 193 x 185
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
- Pengevédő
- Seprés vágás közben
Felszereltség
- Fogantyú: forgatható
- Fűrész funkció
- Vezérlő
- Akasztó
Alkalmazási területek
- Sövények, cserjék
- Bokrok
