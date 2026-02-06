Egy erőmű a tökéletes vágásokhoz: a Kärcher 36 V HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó. A kétfokozatú fordulatszabályozásnak köszönhetően felhasználóként választani lehet a maximális sebesség és a maximális teljesítmény között az aktuális feladathoz mérten. Fűrész funkciója a vastagabb ágak vágását teszi lehetővé. A 180 ° -ban forgatható fogantyúnak köszönhetően munkavégzés közben nem fárad a felhasználó karja és a válla sem. Másik praktikus jellemzője: a seprő, ami biztosítja, hogy a sövénydarabok egyszerűen a földre hulljanak, ne pedig a sövénybe essenek. A lézervágott, gyémántcsiszolt pengéje mindig rendkívül pontos vágási eredményeket biztosít. A kiegészítő pengevédő megvédi a pengét is a sérülésektől. A beépített emelőszem helytakarékos fali tárolást tesz lehetővé. A sövénynyíró egy blokkolásgátló rendszerrel is rendelkezik, így megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Az alapfelszereltség az akkumulátort és töltőkészüléket NEM tartalmazza.