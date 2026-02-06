Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó
180°-ban forgatható fogantyúval és praktikus seprővel és két fokozatú fordulatszabályzóval felszerelt: a nagy teljesítményű HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó. Az alapfelszereltség az akkumulátort és töltőkészüléket NEM tartalmazza.
Egy erőmű a tökéletes vágásokhoz: a Kärcher 36 V HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó. A kétfokozatú fordulatszabályozásnak köszönhetően felhasználóként választani lehet a maximális sebesség és a maximális teljesítmény között az aktuális feladathoz mérten. Fűrész funkciója a vastagabb ágak vágását teszi lehetővé. A 180 ° -ban forgatható fogantyúnak köszönhetően munkavégzés közben nem fárad a felhasználó karja és a válla sem. Másik praktikus jellemzője: a seprő, ami biztosítja, hogy a sövénydarabok egyszerűen a földre hulljanak, ne pedig a sövénybe essenek. A lézervágott, gyémántcsiszolt pengéje mindig rendkívül pontos vágási eredményeket biztosít. A kiegészítő pengevédő megvédi a pengét is a sérülésektől. A beépített emelőszem helytakarékos fali tárolást tesz lehetővé. A sövénynyíró egy blokkolásgátló rendszerrel is rendelkezik, így megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Az alapfelszereltség az akkumulátort és töltőkészüléket NEM tartalmazza.
Jellemzők és előnyök
Kétszintű sebességszabályozóVálasztható maximális sebesség és maximális teljesítmény közötti váltás. 1.szint: nagy sebesség. Ideális precíz kontúrvágásokra 2.szint: nagy teljesítmény. Ideális a vastagabb ágak és sűrű sövények vágására.
Forgatható fogantyúA fogantyú több fokozatban állítható, 180°-ban forgatható a még kényelmesebb munkavégzésért.
Seprés vágás közbenKényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkció
- Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Lézervágott és gyémántcsiszolt penge
- Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
- Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
- Beépített függesztővel a praktikus fali tároláshoz.
Kétkezes biztonsági áramkör
- A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
36 V Battery Power akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 36 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Vágáshossz (cm)
|60
|Fogtávolság (mm)
|26
|Sebességszabályozás
|igen
|Sebességfokozatok
|2
|Pengesebesség (vágás / perc)
|1. szint: 2700 / 2. szint: 760
|Penge típusa
|lézervágott, gyémántcsiszolt
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,3
|Csomagolási súly (kg)
|5,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Sövény magassága: 1m, 1 oldali vágás az 1-es fokozatban
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Pengevédő
- Seprés vágás közben
Felszereltség
- Fogantyú: forgatható
- Fűrész funkció
- Vezérlő
- Akasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Sövények, cserjék
- Bokrok
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.