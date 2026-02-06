A kétfokozatú fordulatszabályozásnak köszönhetően felhasználóként választani lehet a maximális sebesség és a maximális teljesítmény között az aktuális feladathoz mérten. A 180 ° -ban, több lépésben forgatható fogantyúnak köszönhetően minden helyzetben biztosított a kényelmes munkavégzés, így nem fárad el a kar és a váll sem - még függőleges vágásnál sem. A praktikus kiegészítő seprő biztosítja, hogy a sövénydarabok egyszerűen a földre hulljanak, ne pedig a sövénybe essenek. A lézervágott és gyémántcsiszolt pengéje mindig rendkívül pontos vágási eredményeket biztosít. A kiegészítő pengevédő megvédi a pengét a sérülésektől. A beépített emelőszem helytakarékos fali tárolást tesz lehetővé. Fűrész funkciója a vastagabb ágak vágását teszi lehetővé, a blokkolásgátló rendszer pedig lehetővé teszi, hogy megszakítások nélkül dolgozhass a készülékkel. A csomagban egy akkumulátor és egy gyorstöltő található.