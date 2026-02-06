Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó készlet

HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó: nagy teljesítmény, forgatható fogantyú, kétfokozatú sebességszabályozás - minden követelménynek megfelel. A készlet tartalma: akkumulátor, gyorstöltő

A kétfokozatú fordulatszabályozásnak köszönhetően felhasználóként választani lehet a maximális sebesség és a maximális teljesítmény között az aktuális feladathoz mérten. A 180 ° -ban, több lépésben forgatható fogantyúnak köszönhetően minden helyzetben biztosított a kényelmes munkavégzés, így nem fárad el a kar és a váll sem - még függőleges vágásnál sem. A praktikus kiegészítő seprő biztosítja, hogy a sövénydarabok egyszerűen a földre hulljanak, ne pedig a sövénybe essenek. A lézervágott és gyémántcsiszolt pengéje mindig rendkívül pontos vágási eredményeket biztosít. A kiegészítő pengevédő megvédi a pengét a sérülésektől. A beépített emelőszem helytakarékos fali tárolást tesz lehetővé. Fűrész funkciója a vastagabb ágak vágását teszi lehetővé, a blokkolásgátló rendszer pedig lehetővé teszi, hogy megszakítások nélkül dolgozhass a készülékkel. A csomagban egy akkumulátor és egy gyorstöltő található.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó készlet: Kétszintű sebességszabályozó
Kétszintű sebességszabályozó
Választható maximális sebesség és maximális teljesítmény közötti váltás. 1.szint: nagy sebesség. Ideális precíz kontúrvágásokra 2.szint: nagy teljesítmény. Ideális a vastagabb ágak és sűrű sövények vágására.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó készlet: Forgatható fogantyú
Forgatható fogantyú
A fogantyú több fokozatban állítható, 180°-ban forgatható a még kényelmesebb munkavégzésért.
Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó készlet: Seprés vágás közben
Seprés vágás közben
Kényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkció
  • Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Lézervágott és gyémántcsiszolt penge
  • Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
  • Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
  • Beépített függesztővel a praktikus fali tároláshoz.
Kétkezes biztonsági áramkör
  • A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
36 V Battery Power akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 36 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Vágáshossz (cm) 60
Fogtávolság (mm) 26
Sebességszabályozás igen
Sebességfokozatok 2
Pengesebesség (vágás / perc) 1. szint: 2700 / 2. szint: 760
Penge típusa lézervágott, gyémántcsiszolt
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 2,5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m) max. 600 (2,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 85 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 48 / 78
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,3
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1077 x 213 x 183

* Sövény magassága: 1m, 1 oldali vágás az 1-es fokozatban

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 36 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 36 V Battery Power gyorstöltő (1 db)
  • Pengevédő
  • Seprés vágás közben

Felszereltség

  • Fogantyú: forgatható
  • Fűrész funkció
  • Vezérlő
  • Akasztó
Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó készlet
Videók

Alkalmazási területek
  • Sövények, cserjék
  • Bokrok
Tartozékok
