Akkumulátoros sövényvágó HGE 36-60 Akkumulátoros sövényvágó készlet
HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó: nagy teljesítmény, forgatható fogantyú, kétfokozatú sebességszabályozás - minden követelménynek megfelel. A készlet tartalma: akkumulátor, gyorstöltő
A kétfokozatú fordulatszabályozásnak köszönhetően felhasználóként választani lehet a maximális sebesség és a maximális teljesítmény között az aktuális feladathoz mérten. A 180 ° -ban, több lépésben forgatható fogantyúnak köszönhetően minden helyzetben biztosított a kényelmes munkavégzés, így nem fárad el a kar és a váll sem - még függőleges vágásnál sem. A praktikus kiegészítő seprő biztosítja, hogy a sövénydarabok egyszerűen a földre hulljanak, ne pedig a sövénybe essenek. A lézervágott és gyémántcsiszolt pengéje mindig rendkívül pontos vágási eredményeket biztosít. A kiegészítő pengevédő megvédi a pengét a sérülésektől. A beépített emelőszem helytakarékos fali tárolást tesz lehetővé. Fűrész funkciója a vastagabb ágak vágását teszi lehetővé, a blokkolásgátló rendszer pedig lehetővé teszi, hogy megszakítások nélkül dolgozhass a készülékkel. A csomagban egy akkumulátor és egy gyorstöltő található.
Jellemzők és előnyök
Kétszintű sebességszabályozóVálasztható maximális sebesség és maximális teljesítmény közötti váltás. 1.szint: nagy sebesség. Ideális precíz kontúrvágásokra 2.szint: nagy teljesítmény. Ideális a vastagabb ágak és sűrű sövények vágására.
Forgatható fogantyúA fogantyú több fokozatban állítható, 180°-ban forgatható a még kényelmesebb munkavégzésért.
Seprés vágás közbenKényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkció
- Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Lézervágott és gyémántcsiszolt penge
- Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
- Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
- Beépített függesztővel a praktikus fali tároláshoz.
Kétkezes biztonsági áramkör
- A sövényvágó véletlen elindításának megakadályozására.
36 V Battery Power akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 36 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Vágáshossz (cm)
|60
|Fogtávolság (mm)
|26
|Sebességszabályozás
|igen
|Sebességfokozatok
|2
|Pengesebesség (vágás / perc)
|1. szint: 2700 / 2. szint: 760
|Penge típusa
|lézervágott, gyémántcsiszolt
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,3
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Sövény magassága: 1m, 1 oldali vágás az 1-es fokozatban
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 36 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 36 V Battery Power gyorstöltő (1 db)
- Pengevédő
- Seprés vágás közben
Felszereltség
- Fogantyú: forgatható
- Fűrész funkció
- Vezérlő
- Akasztó
Alkalmazási területek
- Sövények, cserjék
- Bokrok
