A Kärcher PHG 2-18 akkumulátoros magassági sövényvágó segítségével létra nélkül, kényelmesen hozhatja formába kertjét. A fokozatmentesen állítható teleszkópos nyéllel akár 4 méteres munkamagasság is elérhető, míg a 45 cm-es vágáshosszú fej 6 fokozatban dönthető. A csekély súly és a vállheveder optimális súlyelosztást biztosít, így a hosszabb munkavégzés is kényelmes marad. Fő előnye a kategóriájában a szerszám nélkül szétszedhető szár és az állítható vágófej, amely nemcsak a magas sövények tetejének precíz nyírását teszi lehetővé, hanem a helytakarékos tárolást és egyszerű szállítást is garantálja. A beépített fűrészelő funkció a vastagabb ágakkal is megbirkózik, a nyesedékseprő pedig közvetlenül a földre továbbítja a levágott részeket. A pengevezető védelmet nyújt a sérülések ellen falak menti munka során, a munkavégzés után pedig a pengevédő biztosítja a biztonságos tárolást.