Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18

A Kärcher PHG 2-18 akkumulátoros magassági sövényvágó ideális a magas sövényekhez. Fő előnye az állítható vágófej, amellyel a sövény teteje kényelmesen, létra nélkül is pontosan vágható.

A Kärcher PHG 2-18 akkumulátoros magassági sövényvágó segítségével létra nélkül, kényelmesen hozhatja formába kertjét. A fokozatmentesen állítható teleszkópos nyéllel akár 4 méteres munkamagasság is elérhető, míg a 45 cm-es vágáshosszú fej 6 fokozatban dönthető. A csekély súly és a vállheveder optimális súlyelosztást biztosít, így a hosszabb munkavégzés is kényelmes marad. Fő előnye a kategóriájában a szerszám nélkül szétszedhető szár és az állítható vágófej, amely nemcsak a magas sövények tetejének precíz nyírását teszi lehetővé, hanem a helytakarékos tárolást és egyszerű szállítást is garantálja. A beépített fűrészelő funkció a vastagabb ágakkal is megbirkózik, a nyesedékseprő pedig közvetlenül a földre továbbítja a levágott részeket. A pengevezető védelmet nyújt a sérülések ellen falak menti munka során, a munkavégzés után pedig a pengevédő biztosítja a biztonságos tárolást.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18: Komfortos tisztítás
Komfortos tisztítás
A munkamagasság fokozatmentesen állítható és szabályozható a testmagasságtól és a követelményektől függően.
Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18: Állítható vágófej
Állítható vágófej
Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18: Seprés vágás közben
Seprés vágás közben
Kényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkció
  • Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Vállöv
  • Az optimális súlyelosztást hozza létre a felhasználók karjain, hogy a megterhelés megszűnjön rajtuk a hosszú munkák során.
Gyémántcsiszolt penge
  • Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
  • Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
  • Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
  • Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágáshossz (cm) 45
Fogtávolság (mm) 18
A vágófej szöge (°) 125
Penge típusa lézervágott, gyémántcsiszolt
Pengesebesség (vágás / perc) 2300
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²) max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,3
Csomagolási súly (kg) 4,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2090 x 89 x 200

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Pengevédő
  • Seprés vágás közben
  • Vállöv

Felszereltség

  • Fűrész funkció
  • Vezérlő
Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18
Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18

Videók

Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.