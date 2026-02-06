Akkumulátoros magassági sövényvágó PHG 2-18
A Kärcher PHG 2-18 akkumulátoros magassági sövényvágó ideális a magas sövényekhez. Fő előnye az állítható vágófej, amellyel a sövény teteje kényelmesen, létra nélkül is pontosan vágható.
A Kärcher PHG 2-18 akkumulátoros magassági sövényvágó segítségével létra nélkül, kényelmesen hozhatja formába kertjét. A fokozatmentesen állítható teleszkópos nyéllel akár 4 méteres munkamagasság is elérhető, míg a 45 cm-es vágáshosszú fej 6 fokozatban dönthető. A csekély súly és a vállheveder optimális súlyelosztást biztosít, így a hosszabb munkavégzés is kényelmes marad. Fő előnye a kategóriájában a szerszám nélkül szétszedhető szár és az állítható vágófej, amely nemcsak a magas sövények tetejének precíz nyírását teszi lehetővé, hanem a helytakarékos tárolást és egyszerű szállítást is garantálja. A beépített fűrészelő funkció a vastagabb ágakkal is megbirkózik, a nyesedékseprő pedig közvetlenül a földre továbbítja a levágott részeket. A pengevezető védelmet nyújt a sérülések ellen falak menti munka során, a munkavégzés után pedig a pengevédő biztosítja a biztonságos tárolást.
Jellemzők és előnyök
Komfortos tisztításA munkamagasság fokozatmentesen állítható és szabályozható a testmagasságtól és a követelményektől függően.
Állítható vágófej
Seprés vágás közbenKényelmesen a földre sepri a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.
Fűrész funkció
- Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.
Vállöv
- Az optimális súlyelosztást hozza létre a felhasználók karjain, hogy a megterhelés megszűnjön rajtuk a hosszú munkák során.
Gyémántcsiszolt penge
- Tökéletes vágás a pengének köszönhetően.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és biztonságos tartást biztosít hosszabb munkavégzés közben is.
Vezérlő
- Védi a pengét és megakadályozza az épületek és padló károsodását.
Pengevédő
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- A készülék bármely 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.
- Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
- Tartós és erőteljes a lítiumion celláknak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágáshossz (cm)
|45
|Fogtávolság (mm)
|18
|A vágófej szöge (°)
|125
|Penge típusa
|lézervágott, gyémántcsiszolt
|Pengesebesség (vágás / perc)
|2300
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,3
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2090 x 89 x 200
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Pengevédő
- Seprés vágás közben
- Vállöv
Felszereltség
- Fűrész funkció
- Vezérlő
