Az akkumulátorral működő LTR 18-25 szegélyvágó rendkívül megbízható és meglepően halk. A praktikus csavart vágóvonal nem csak a pontos vágást garantálja, de a kert minden zegzugát eléri. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes vágás hosszúságot. Az élvágó funkció lehetővé teszi a könnyű és tiszta munkavégzést a peremeknél, útvonalak mentén és teraszoknál is. Az akkumulátoros szegélyvágó rendkívül könnyű, és a kétkezes fogantyúnak köszönhetően kényelmesen tartható és használható. Az alapfelszereltség az akkumulátort és töltőkészüléket NEM tartalmazza.