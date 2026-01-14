Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó

Kényelmes fogású, rendkívül könnyű és könnyen kezelhető: LTR 18-25 akkumulátoros szegélyvágó. Az alapfelszereltség az akkumulátort és töltőkészüléket NEM tartalmazza.

Az akkumulátorral működő LTR 18-25 szegélyvágó rendkívül megbízható és meglepően halk. A praktikus csavart vágóvonal nem csak a pontos vágást garantálja, de a kert minden zegzugát eléri. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes vágás hosszúságot. Az élvágó funkció lehetővé teszi a könnyű és tiszta munkavégzést a peremeknél, útvonalak mentén és teraszoknál is. Az akkumulátoros szegélyvágó rendkívül könnyű, és a kétkezes fogantyúnak köszönhetően kényelmesen tartható és használható. Az alapfelszereltség az akkumulátort és töltőkészüléket NEM tartalmazza.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó: Hatékony vágórendszer
Hatékony vágórendszer
A vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását. A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó: Élvágás
Élvágás
A forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó: Könnyű súly
Könnyű súly
Kis súlya ellenére a készülék meglepően erőteljes.
Automatikus damilhosszabbító
  • Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • A kétkezes kialakítás kényelmes és hátkimélő munkát tesz lehetővé.
Védőburkolat
  • A védőburkolat megvédi a felhasználót a fűnyírás közbeni szennyeződésektől.
  • A készülék, két munka közti szünetnél parkoló állásra tehető.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
A vágószálak optimális használata
  • Ideális az intenzív munkavégzésekhez, például gyomláláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágási kör átmérő (cm) 25
Vágószerszám Szálfej
Damil utánpótlás automatikus
Szálméret fordított
Szálátmérő (mm) 1,6
Sebességszabályozás nem
Fordulatszám (fordulat) 9500
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 2,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1184 x 296 x 386

Gyepszegély

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza

Felszereltség

  • Tekercs
  • Kiegészítő markolat
  • Forgatható trimmelőfej

Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.