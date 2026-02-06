Az akkumulátorral működő LTR 18-25 szegélyvágó csavart vágóvonalával garantálja a maximális pontosságot a fűnyírás során. Megbízható és csendes készülék, amely könnyedén éri el a kert minden részét. Élvágó funkciójának köszönhetően egyenletes vágást hagy maga után az útvonalak mentén és a teraszokon is. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletesre nyírt fűhosszúságot. Az akkumulátoros szegélyvágó rendkívül könnyű, és a kétkezes fogantyúnak köszönhetően kényelmesen tartható és használható. A készlet tartalmazza az akkumulátort és az akkumulátor töltőt is.