Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó készlet
Az akkumulátorral működő LTR 18-25 szegélyvágó készlet tartalmazza az akkumulátort és az akkumulátor töltőt is. Rendkívül könnyű, ergonómikus és könnyen kezelhető.
Az akkumulátorral működő LTR 18-25 szegélyvágó csavart vágóvonalával garantálja a maximális pontosságot a fűnyírás során. Megbízható és csendes készülék, amely könnyedén éri el a kert minden részét. Élvágó funkciójának köszönhetően egyenletes vágást hagy maga után az útvonalak mentén és a teraszokon is. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletesre nyírt fűhosszúságot. Az akkumulátoros szegélyvágó rendkívül könnyű, és a kétkezes fogantyúnak köszönhetően kényelmesen tartható és használható. A készlet tartalmazza az akkumulátort és az akkumulátor töltőt is.
Jellemzők és előnyök
Hatékony vágórendszerA vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását. A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.
ÉlvágásA forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.
Könnyű súlyKis súlya ellenére a készülék meglepően erőteljes.
Automatikus damilhosszabbító
- Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- A kétkezes kialakítás kényelmes és hátkimélő munkát tesz lehetővé.
Védőburkolat
- A védőburkolat megvédi a felhasználót a fűnyírás közbeni szennyeződésektől.
- A készülék, két munka közti szünetnél parkoló állásra tehető.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
A vágószálak optimális használata
- Ideális az intenzív munkavégzésekhez, például gyomláláshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágási kör átmérő (cm)
|25
|Vágószerszám
|Szálfej
|Damil utánpótlás
|automatikus
|Szálméret
|fordított
|Szálátmérő (mm)
|1,6
|Sebességszabályozás
|nem
|Fordulatszám (fordulat)
|9500
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|300
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|3,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1184 x 296 x 386
Gyepszegély
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
Felszereltség
- Tekercs
- Kiegészítő markolat
- Forgatható trimmelőfej
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.