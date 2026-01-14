Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-30 Akkumulátoros szegélyvágó

A sokoldalú LTR 18-30 akkumulátoros szegélyvágó ergonomikus kialakításával kényelmes munkavégzést biztosít, könnyen elér minden sarkot és garantálja a tiszta és egyenletesen vágást. A csomag az akkumulátort NEM tartalmazza.

Az akkumulátorral működő LTR 18-30 szegélyvágó csavart vágóvonalával garantálja a maximális pontosságot vágás során, élvágó funkciójának köszönhetően egyenletes vágást hagy maga után az útvonalak mentén és a teraszokon. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot. Állítható dőlésszögével még a nehezen elérhető helyek is könnyen elérhetők. A szegélynyíró kihajtható növényvédővel rendelkezik, így biztosítva a virágok védelmét. A teleszkópos nyél ergonomikus kialakítása és az állítható kétkezes fogantyú kíméletes munkavégzést tesz lehetővé.

Jellemzők és előnyök
Hatékony vágórendszer
Hatékony vágórendszer
A vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását. A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.
Élvágás
Élvágás
A forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.
Állítható vágófej
Állítható vágófej
Kényelmes vágási lehetőség még a szűkebb helyeken is, mint például kerti padok alatt.
Kihajtható növényvédő
  • Virágágyások és fák közelében történő nyírás esetén védi a növényeket a sérüléstől.
Teleszkópos fogantyú
  • Minden magassággal könnyedén használható: A helyes testtartásban végzett munkával megelőzheted a hátfájást és a sérüléseket.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • A gumírozott markolat biztos fogást és extra kényelmet nyújt.
  • Kétkezes, állítható magasságú fogantyú a kényelmes munkavégzéshez.
Automatikus damilhosszabbító
  • Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot.
Védőburkolat
  • A védőburkolat megvédi a felhasználót a fűnyírás közbeni szennyeződésektől.
  • A készülék, két munka közti szünetnél parkoló állásra tehető.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
A vágószálak optimális használata
  • Ideális az intenzív munkavégzésekhez, például gyomláláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágási kör átmérő (cm) 30
Vágószerszám Szálfej
Damil utánpótlás automatikus
Szálméret fordított
Szálátmérő (mm) 1,6
Sebességszabályozás nem
Fordulatszám (fordulat) 7800
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,5
Csomagolási súly (kg) 3,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1325 x 312 x 315

Gyepszegély

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza

Felszereltség

  • Tekercs
  • növényvédő
  • Dőlésszög állítás
  • Kiegészítő markolat
  • Forgatható trimmelőfej
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-30 Akkumulátoros szegélyvágó
Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.