Az akkumulátorral működő LTR 18-30 szegélyvágó csavart vágóvonalával garantálja a maximális pontosságot vágás során, élvágó funkciójának köszönhetően egyenletes vágást hagy maga után az útvonalak mentén és a teraszokon. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot. Állítható dőlésszögével még a nehezen elérhető helyek is könnyen elérhetők. A szegélynyíró kihajtható növényvédővel rendelkezik, így biztosítva a virágok védelmét. A teleszkópos nyél ergonomikus kialakítása és az állítható kétkezes fogantyú kíméletes munkavégzést tesz lehetővé.