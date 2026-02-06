Akkumulátoros szegélyvágó LTR 18-30 Akkumulátoros szegélyvágó készlet
Az LTR 18-30 akkumulátoros szegélyvágó ergonomikus kialakításával hozzájárul a kényelmes munkavégzéshez, könnyen elér minden sarkot és garantálja a tiszta és egyenletesen vágást. AKKUMULÁTORRAL.
Az akkumulátoros LTR 18-30 szegélyvágó csavart vágóvonalával garantálja a maximális pontosságot és megkönnyíti a vágást a sarkoknál valamint a szűkebb helyeken. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot. Élvágó funkciójának köszönhetően egyenletes vágást hagy maga után az útvonalak mentén és a teraszokon. Állítható dőlésszögével még a nehezen elérhető helyek is könnyen elérhetők. A szegélynyíró kihajtható növényvédővel rendelkezik, így biztosítva a virágok, fák védelmét. A teleszkópos nyél ergonomikus kialakítása és az állítható kétkezes fogantyú kíméletes munkavégzést tesz lehetővé. A készlet tartalmazza az akkumulátort és egy gyorstöltőt is.
Jellemzők és előnyök
Hatékony vágórendszerA vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását. A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.
ÉlvágásA forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.
Állítható vágófejKényelmes vágási lehetőség még a szűkebb helyeken is, mint például kerti padok alatt.
Kihajtható növényvédő
- Virágágyások és fák közelében történő nyírás esetén védi a növényeket a sérüléstől.
Teleszkópos fogantyú
- Minden magassággal könnyedén használható: A helyes testtartásban végzett munkával megelőzheted a hátfájást és a sérüléseket.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- A gumírozott markolat biztos fogást és extra kényelmet nyújt.
- Kétkezes, állítható magasságú fogantyú a kényelmes munkavégzéshez.
Automatikus damilhosszabbító
- Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot.
Védőburkolat
- A védőburkolat megvédi a felhasználót a fűnyírás közbeni szennyeződésektől.
- A készülék, két munka közti szünetnél parkoló állásra tehető.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
A vágószálak optimális használata
- Ideális az intenzív munkavégzésekhez, például gyomláláshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágási kör átmérő (cm)
|30
|Vágószerszám
|Szálfej
|Damil utánpótlás
|automatikus
|Szálméret
|fordított
|Szálátmérő (mm)
|1,6
|Sebességszabályozás
|nem
|Fordulatszám (fordulat)
|7800
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,5
|Csomagolási súly (kg)
|4,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1325 x 312 x 315
Gyepszegély
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
Felszereltség
- Tekercs
- növényvédő
- Dőlésszög állítás
- Kiegészítő markolat
- Forgatható trimmelőfej
Videók
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.