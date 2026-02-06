Az akkumulátoros LTR 18-30 szegélyvágó csavart vágóvonalával garantálja a maximális pontosságot és megkönnyíti a vágást a sarkoknál valamint a szűkebb helyeken. Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot. Élvágó funkciójának köszönhetően egyenletes vágást hagy maga után az útvonalak mentén és a teraszokon. Állítható dőlésszögével még a nehezen elérhető helyek is könnyen elérhetők. A szegélynyíró kihajtható növényvédővel rendelkezik, így biztosítva a virágok, fák védelmét. A teleszkópos nyél ergonomikus kialakítása és az állítható kétkezes fogantyú kíméletes munkavégzést tesz lehetővé. A készlet tartalmazza az akkumulátort és egy gyorstöltőt is.