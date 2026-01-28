Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Floor
A Kärcher SE 3 Compact Home Floor kárpittisztító a speciális, 2 az 1-ben XXL fúvókával forradalmasítja a szőnyeg- és kárpittisztítást. A hosszabbítócsövekkel kényelmesen, függőleges testtartásban tisztíthatja a szőnyegeket.
A Kärcher SE 3 Compact Home Floor kárpittisztító egy erőteljes és energiahatékony megoldás a textilfelületek mélytisztítására. Kompakt kialakításának köszönhetően helytakarékosan tárolható, így mindig készen áll a kárpitok és szőnyegek alapos tisztítására. A modell legfőbb előnye az innovatív 2 az 1-ben XXL fúvóka és a hozzá tartozó hosszabbítócsövek. Ez a különleges tartozék lehetővé teszi a közepes méretű szőnyegek kényelmes, függőleges testtartásban történő tisztítását. A fúvóka a fogantyún használva kétszer olyan gyorsan képes megbirkózni a nagyobb kárpitfelületekkel, mint egy hagyományos fej. A higiénikus rendszer-tisztító funkció és a 2 az 1-ben tartályrendszer pedig a gép tiszta és kényelmes használatát biztosítja.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekértTisztítás a szövetszálak mélyéig. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Kényelmetlen és gyors tisztítás a hatékony szórásos extrakciós tisztítási módszernek és az erőteljes, mégis energiatakarékos motornak köszönhetően.
Speciálisan kifejlesztett tartozékok a könnyű szálmély tisztításhozAz innovatív 2 az 1-ben XXL szórásos extrakciós fúvóka a hosszabbítócsövekkel együtt lehetővé teszi a közepes méretű szőnyegek kényelmes tisztítását. Közvetlenül a fogantyún is használható a gyors kárpittisztításhoz. A kárpitos spray extrakciós fúvókával gyorsan és egyszerűen tisztíthatja meg a mélyen gyökerező szennyeződéseket, míg a spray extrakciós résfúvóka könnyed munkát végez a különösen nehezen hozzáférhető területek tisztításával. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
Higiénikus öblítő funkcióTisztítás után a készülék az öblítőfunkcióval tisztítható. Ez eltávolítja a visszamaradt szennyeződéseket, és megakadályozza a baktériumok felszaporodásából eredő kellemetlen szagokat. Lehetővé teszi a tiszta készülék azonnali elpakolását.
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
- Flexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér.
- Praktikus fogantyúval a készülék gyors és kényelmes szállításához.
- Helytakarékos tárolás.
2 tartályos rendszer
- A frissvíztartály egyszerűen feltölthető.
- A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
- Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
- Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
- Forgócsuklóval a tömlőn a még szabadabb mozgás érdekében.
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
- Könnyedén, egy kézzel szállítható – az összes tartozék és a tömlő közvetlenül a készüléken tárolható.
- Az összes tartozék a készülékhez van rögzítve, így Ön biztos lehet abban, hogy használat közben kéznél lesznek. FONTOS: a készülék tartozékai a tartályban találhatók meg.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
- Praktikus a tisztítás közbeni ideiglenes tároláshoz.
- Tökéletes szivacsok, kendők és egyéb apró alkatrészek számára.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- A készülék be- és kikapcsolása nagyon egyszerű.
- Intuitív kezelés.
- Azonnal tisztításra kész.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|500
|Hatósugár (m)
|6
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|1,7
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|2,9
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|3,6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|6,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|450 x 225 x 260
|Standard tartozék ID (mm)
|35
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
- 2 az 1-ben permetextrakciós fúvóka XXL
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Mosó résfúvóka
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Kábeltárolás
- Tartozéktárolás a készüléken
- 2 tartályos rendszer
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Rendszertisztító funkció
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpit
- Autósülés
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.