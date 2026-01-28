A Kärcher SE 3 Compact Home Floor kárpittisztító egy erőteljes és energiahatékony megoldás a textilfelületek mélytisztítására. Kompakt kialakításának köszönhetően helytakarékosan tárolható, így mindig készen áll a kárpitok és szőnyegek alapos tisztítására. A modell legfőbb előnye az innovatív 2 az 1-ben XXL fúvóka és a hozzá tartozó hosszabbítócsövek. Ez a különleges tartozék lehetővé teszi a közepes méretű szőnyegek kényelmes, függőleges testtartásban történő tisztítását. A fúvóka a fogantyún használva kétszer olyan gyorsan képes megbirkózni a nagyobb kárpitfelületekkel, mint egy hagyományos fej. A higiénikus rendszer-tisztító funkció és a 2 az 1-ben tartályrendszer pedig a gép tiszta és kényelmes használatát biztosítja.