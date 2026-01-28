Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Floor

A Kärcher SE 3 Compact Home Floor kárpittisztító a speciális, 2 az 1-ben XXL fúvókával forradalmasítja a szőnyeg- és kárpittisztítást. A hosszabbítócsövekkel kényelmesen, függőleges testtartásban tisztíthatja a szőnyegeket.

A Kärcher SE 3 Compact Home Floor kárpittisztító egy erőteljes és energiahatékony megoldás a textilfelületek mélytisztítására. Kompakt kialakításának köszönhetően helytakarékosan tárolható, így mindig készen áll a kárpitok és szőnyegek alapos tisztítására. A modell legfőbb előnye az innovatív 2 az 1-ben XXL fúvóka és a hozzá tartozó hosszabbítócsövek. Ez a különleges tartozék lehetővé teszi a közepes méretű szőnyegek kényelmes, függőleges testtartásban történő tisztítását. A fúvóka a fogantyún használva kétszer olyan gyorsan képes megbirkózni a nagyobb kárpitfelületekkel, mint egy hagyományos fej. A higiénikus rendszer-tisztító funkció és a 2 az 1-ben tartályrendszer pedig a gép tiszta és kényelmes használatát biztosítja.

Jellemzők és előnyök
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Floor: Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Tisztítás a szövetszálak mélyéig. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Kényelmetlen és gyors tisztítás a hatékony szórásos extrakciós tisztítási módszernek és az erőteljes, mégis energiatakarékos motornak köszönhetően.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Floor: Speciálisan kifejlesztett tartozékok a könnyű szálmély tisztításhoz
Az innovatív 2 az 1-ben XXL szórásos extrakciós fúvóka a hosszabbítócsövekkel együtt lehetővé teszi a közepes méretű szőnyegek kényelmes tisztítását. Közvetlenül a fogantyún is használható a gyors kárpittisztításhoz. A kárpitos spray extrakciós fúvókával gyorsan és egyszerűen tisztíthatja meg a mélyen gyökerező szennyeződéseket, míg a spray extrakciós résfúvóka könnyed munkát végez a különösen nehezen hozzáférhető területek tisztításával. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Floor: Higiénikus öblítő funkció
Tisztítás után a készülék az öblítőfunkcióval tisztítható. Ez eltávolítja a visszamaradt szennyeződéseket, és megakadályozza a baktériumok felszaporodásából eredő kellemetlen szagokat. Lehetővé teszi a tiszta készülék azonnali elpakolását.
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
  • Flexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér.
  • Praktikus fogantyúval a készülék gyors és kényelmes szállításához.
  • Helytakarékos tárolás.
2 tartályos rendszer
  • A frissvíztartály egyszerűen feltölthető.
  • A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
  • Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
  • Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
  • Forgócsuklóval a tömlőn a még szabadabb mozgás érdekében.
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
  • Könnyedén, egy kézzel szállítható – az összes tartozék és a tömlő közvetlenül a készüléken tárolható.
  • Az összes tartozék a készülékhez van rögzítve, így Ön biztos lehet abban, hogy használat közben kéznél lesznek. FONTOS: a készülék tartozékai a tartályban találhatók meg.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
  • Praktikus a tisztítás közbeni ideiglenes tároláshoz.
  • Tökéletes szivacsok, kendők és egyéb apró alkatrészek számára.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • A készülék be- és kikapcsolása nagyon egyszerű.
  • Intuitív kezelés.
  • Azonnal tisztításra kész.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 500
Hatósugár (m) 6
Frissvíztartály kapacitása (l) 1,7
Szennyvíztartály kapacitása (l) 2,9
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 3,6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 6,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 450 x 225 x 260
Standard tartozék ID (mm) 35

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
  • 2 az 1-ben permetextrakciós fúvóka XXL
  • Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
  • Mosó résfúvóka
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Kábeltárolás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • 2 tartályos rendszer
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Rendszertisztító funkció
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Floor
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpit
  • Autósülés
