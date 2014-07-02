Textilimpregnáló Care Tex RM 762, 500ml

Nagyfokú, hosszan ható védelem minden textilfelülethez. Szőnyegeken, kárpitokon, autósüléseken szennytaszító védőréteget képez újraszennyeződés ellen. A szennyeződés így könnyebben és alaposabban felszívható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 65 x 65 x 210
Alkalmazási területek
  • Szőnyegpadlók
  • Szőnyegek
  • Kárpit
  • Autósülés