Textilimpregnáló Care Tex RM 762, 500ml
Nagyfokú, hosszan ható védelem minden textilfelülethez. Szőnyegeken, kárpitokon, autósüléseken szennytaszító védőréteget képez újraszennyeződés ellen. A szennyeződés így könnyebben és alaposabban felszívható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|65 x 65 x 210
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
- Szőnyegek
- Kárpit
- Autósülés