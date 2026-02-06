►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Keménypadló tisztító FC 7 Cordless Stone
A Kärcher FC 7 Cordless Stone akkumulátoros padlótisztítógéppel a padló ragyogóan tiszta lesz anélkül, hogy előtte porszívózni kellene: a készülék egyetlen lépésben távolítja el a mindennapi száraz és nedves szennyeződések minden típusát.
A Kärcher FC 7 Cordless Stone akkumulátoros padlótisztítógéppel elfelejtheti a felmosás előtti porszívózást! Az ellentétes irányban forgó 4-hengeres technológiának köszönhetően gyorsan és könnyedén távolítja el a mindennapi nedves és száraz szennyeződéseket minden keménypadlóról, különösen kő- és csempefelületekről. A padlótisztító különlegessége a hatékonyság és az alaposság: a kapcsolható boost funkcióval a makacs szennyeződésekkel is megbirkózik, egészen a szélekig, a hajszűrő pedig a hajszálakat is felszedi. Ezzel akár 50%** időt takaríthat meg a hagyományos módszerekhez képest, és kb. 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el, mint egy normál felmosóval*. A 45 perces üzemidővel akár 175 m² felületet is megtisztíthat. A különálló friss- és szennyezettvíz-tartályoknak köszönhetően nincs szükség vödrök cipelésére.
Jellemzők és előnyök
20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.
- Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
Kifejezetten halk
- Kellemes, mindössze 59 dB-es hangerő.
2 különböző tisztítási mód, plusz Boost funkció
- Változtatható mennyiségű víz- és hengerforgás szabályozás, és extra Boost funkció a makacs szennyeződésekhez.
- Minden keménypadló felülethez alkalmas: járólap, parketta, laminált parketta, PVC, Vinyl.
- A csekély visszamaradt nedvességnek köszönhetően a padló kb. 2 perc után újra használható.
Kb. 45 perc menetidő az erős lítium-ion akkumulátornak köszönhetően
- Maximális mozgásszabadság a vezeték nélküli rendszernek köszönhetően - nem kell konnektorról konnektorra járni.
- 3 fokozatú LED kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
Intelligens tartályszint-ellenőrzés
- Ha a tisztavíz tartály üres és a szennyezettvíz tartály tele van, hangjelzés hallható.
- Túlfolyásvédelem: automatikus kikapcsolás, ha a szennyezett víztartály nem ürül ki.
Parkoló-, és tisztítóállomás
- Parkolóállás a hengerek egyszerű elvávolításához és szárításához.
- A tartozékok kényelmesen tárolhatók a tisztítóállomáson.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 175
|Frissvíztartály kapacitása (ml)
|400
|Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)
|200
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Henger munkaszélessége (mm)
|300
|Padló száradási ideje (min)
|kb. 2
|Zajszint (dB (A))
|59
|Akkumulátorfeszültség (V)
|25
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|2,85
|Akkumulátor-menetidő (min)
|kb. 45
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|4
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül. /
** A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény érhető el, a hagyományos módszerekhez képest.
A csomag tartalma
- Univerzális henger: 4 Darab(ok)
- Henger kőre: 4 Darab(ok)
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 500 ml, RM 537 Padlótisztítószer kőpadlókhoz, 30 ml
- Tisztító- és parkolóállás
- Akkumulátortöltő készülék
- Tisztítókefe
Felszereltség
- Állítható hengersebesség és vízmennyiség
- 2 tartályos rendszer
- Öntisztító üzemmód
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Makacs szennyeződések
- Durva szennyeződés
- Finom szennyeződés
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés
