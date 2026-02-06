A Kärcher FC 7 Cordless Stone akkumulátoros padlótisztítógéppel elfelejtheti a felmosás előtti porszívózást! Az ellentétes irányban forgó 4-hengeres technológiának köszönhetően gyorsan és könnyedén távolítja el a mindennapi nedves és száraz szennyeződéseket minden keménypadlóról, különösen kő- és csempefelületekről. A padlótisztító különlegessége a hatékonyság és az alaposság: a kapcsolható boost funkcióval a makacs szennyeződésekkel is megbirkózik, egészen a szélekig, a hajszűrő pedig a hajszálakat is felszedi. Ezzel akár 50%** időt takaríthat meg a hagyományos módszerekhez képest, és kb. 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el, mint egy normál felmosóval*. A 45 perces üzemidővel akár 175 m² felületet is megtisztíthat. A különálló friss- és szennyezettvíz-tartályoknak köszönhetően nincs szükség vödrök cipelésére.