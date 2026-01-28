Egyszerűen fenntartható és olcsó: A BP 2.000-18 hordószivattyú tökéletes megoldás az áramforrással nem rendelkező kertek számára, és tökéletes helyettesítője az öntözőkannának. Az esővíztárolóból származó, könnyen elérhető, tápanyagokban gazdag esővíznek köszönhetően drága ivóvizet takaríthat meg. A hordórögzítő bilincs nemcsak a különböző hordókhoz való tökéletes rögzítést biztosítja, hanem a be-/kikapcsolónak köszönhetően a hátat kímélő működtetést is, valamint az akkumulátoros rögzítés lehetőségét is garantálja. Az átlátszó akkumulátor-fedélnek köszönhetően a felhasználó bármikor láthatja a valós idejű akkumulátor üzemidőt. Annak érdekében, hogy a tömlő ne görbüljön el a hordóból történő öntözés során, egy tömlővezető biztosítja az állandó vízáramlást. A követelményektől és az alkalmazási területtől függően ez a tömlővezető 3 pozícióban helyezhető el: vagy az akkumulátor hordórögzítőjének bal vagy jobb oldalára bepattintva, vagy lazán, a hordó szélén lévő szabad helyen. Kis méretének köszönhetően a könnyű szivattyú a hordók szűk nyílásaiba is befér, például IBC-konténerekbe. A beépített előszűrő megvédi a szivattyút a szennyeződésektől.