Hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel
Az akkumulátoros hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel lehetővé teszi, hogy Ön a hordókban összegyűlt értékes esővizet a kertben is felhasználhassa, és ráadásul még áramforrásra sem lesz szüksége! Ezzel nemcsak ivóvizet, hanem pénzt is megtakaríthat.
Egyszerűen fenntartható és olcsó: A BP 2.000-18 hordószivattyú tökéletes megoldás az áramforrással nem rendelkező kertek számára, és tökéletes helyettesítője az öntözőkannának. Az esővíztárolóból származó, könnyen elérhető, tápanyagokban gazdag esővíznek köszönhetően drága ivóvizet takaríthat meg. A hordórögzítő bilincs nemcsak a különböző hordókhoz való tökéletes rögzítést biztosítja, hanem a be-/kikapcsolónak köszönhetően a hátat kímélő működtetést is, valamint az akkumulátoros rögzítés lehetőségét is garantálja. Az átlátszó akkumulátor-fedélnek köszönhetően a felhasználó bármikor láthatja a valós idejű akkumulátor üzemidőt. Annak érdekében, hogy a tömlő ne görbüljön el a hordóból történő öntözés során, egy tömlővezető biztosítja az állandó vízáramlást. A követelményektől és az alkalmazási területtől függően ez a tömlővezető 3 pozícióban helyezhető el: vagy az akkumulátor hordórögzítőjének bal vagy jobb oldalára bepattintva, vagy lazán, a hordó szélén lévő szabad helyen. Kis méretének köszönhetően a könnyű szivattyú a hordók szűk nyílásaiba is befér, például IBC-konténerekbe. A beépített előszűrő megvédi a szivattyút a szennyeződésektől.
Jellemzők és előnyök
A tömlő kivezetésének háromféle változtatható pozíciójaTökéletes beállítások minden alkalmazáshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatformValós idejű, real-time technológia LCD akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő, hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető akkumulátor használható minden más 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel.
Rugalmas rögzítő eszközTökéletes rögzítés bármilyen hordóhoz a nagyfokú illesztési pontosságnak köszönhetően.
Könnyű súly
- A szivattyú szűk nyílásokba (pl. IBC-tartály) is illeszkedik.
Állítható tömlőhossz
- Tökéletes rögzítés a legkülönfélébb hordókhoz
Akkumulátortartó a hordón
- Stabil akkumulátor-rögzítés.
Beépített be-/kikapcsoló az akkumulátortartóban
- Hátbarát, ergonomikus működés, anélkül hogy Önnek le kellene hajolnia.
Tömlővezetés
- A tömlő elgörbülésének megakadályozása és ezáltal az állandó vízáramlás biztosítása.
Beépített előszűrő
- Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Átlátszó fedél
- Ideális rálátás a valós idejű technológiával működő LCD-s akkumulátor-kijelzőre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|mért felvett teljesítményt (W)
|80
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 2000
|Szállítási magasság (m)
|max. 20
|Nyomás (bar)
|max. 2
|Bemerülési mélység (m)
|max. 1,8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Tápfeszültség (V)
|18
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,1
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|173 x 135 x 316
A csomag tartalma
- Akkumulátortartó a hordón
- Állítható hosszúságú tömlő
- Tömlővezetés
Felszereltség
- Rögzítési lehetőség
- Előszűrővel együtt
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Túláram-megszakító
Videók
Alkalmazási területek
- Kerti öntözéshez, esővízgyűjtő tartályokból nyert vízzel.