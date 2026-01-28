Hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel

Az akkumulátoros hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel lehetővé teszi, hogy Ön a hordókban összegyűlt értékes esővizet a kertben is felhasználhassa, és ráadásul még áramforrásra sem lesz szüksége! Ezzel nemcsak ivóvizet, hanem pénzt is megtakaríthat.

Egyszerűen fenntartható és olcsó: A BP 2.000-18 hordószivattyú tökéletes megoldás az áramforrással nem rendelkező kertek számára, és tökéletes helyettesítője az öntözőkannának. Az esővíztárolóból származó, könnyen elérhető, tápanyagokban gazdag esővíznek köszönhetően drága ivóvizet takaríthat meg. A hordórögzítő bilincs nemcsak a különböző hordókhoz való tökéletes rögzítést biztosítja, hanem a be-/kikapcsolónak köszönhetően a hátat kímélő működtetést is, valamint az akkumulátoros rögzítés lehetőségét is garantálja. Az átlátszó akkumulátor-fedélnek köszönhetően a felhasználó bármikor láthatja a valós idejű akkumulátor üzemidőt. Annak érdekében, hogy a tömlő ne görbüljön el a hordóból történő öntözés során, egy tömlővezető biztosítja az állandó vízáramlást. A követelményektől és az alkalmazási területtől függően ez a tömlővezető 3 pozícióban helyezhető el: vagy az akkumulátor hordórögzítőjének bal vagy jobb oldalára bepattintva, vagy lazán, a hordó szélén lévő szabad helyen. Kis méretének köszönhetően a könnyű szivattyú a hordók szűk nyílásaiba is befér, például IBC-konténerekbe. A beépített előszűrő megvédi a szivattyút a szennyeződésektől.

Jellemzők és előnyök
Hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel: A tömlő kivezetésének háromféle változtatható pozíciója
Tökéletes beállítások minden alkalmazáshoz.
Hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel: 18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
Valós idejű, real-time technológia LCD akkumulátoros kijelzővel: hátralévő üzemidő, hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitásával. Hosszantartó és erőteljes a litium akkumulátornak köszönhetően. A cserélhető akkumulátor használható minden más 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel.
Hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel: Rugalmas rögzítő eszköz
Tökéletes rögzítés bármilyen hordóhoz a nagyfokú illesztési pontosságnak köszönhetően.
Könnyű súly
  • A szivattyú szűk nyílásokba (pl. IBC-tartály) is illeszkedik.
Állítható tömlőhossz
  • Tökéletes rögzítés a legkülönfélébb hordókhoz
Akkumulátortartó a hordón
  • Stabil akkumulátor-rögzítés.
Beépített be-/kikapcsoló az akkumulátortartóban
  • Hátbarát, ergonomikus működés, anélkül hogy Önnek le kellene hajolnia.
Tömlővezetés
  • A tömlő elgörbülésének megakadályozása és ezáltal az állandó vízáramlás biztosítása.
Beépített előszűrő
  • Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Átlátszó fedél
  • Ideális rálátás a valós idejű technológiával működő LCD-s akkumulátor-kijelzőre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
mért felvett teljesítményt (W) 80
Vízszállítás max. (l / h) < 2000
Szállítási magasság (m) max. 20
Nyomás (bar) max. 2
Bemerülési mélység (m) max. 1,8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Tápfeszültség (V) 18
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 173 x 135 x 316

A csomag tartalma

  • Akkumulátortartó a hordón
  • Állítható hosszúságú tömlő
  • Tömlővezetés

Felszereltség

  • Rögzítési lehetőség
  • Előszűrővel együtt
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Túláram-megszakító
Hordószivattyú BP 2.000-18 Barrel
Videók

Alkalmazási területek
  • Kerti öntözéshez, esővízgyűjtő tartályokból nyert vízzel.
Tartozékok
