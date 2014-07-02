Legyen szó öntözéséről, mosógépek vagy mellékhelyiségek vízellátásáról, a Kärcher BP 3 Home & Garden minőségi szivattyú ideális az alternatív vízforrások feldolgozott vízként történő felhasználására (pl. esővíztartályokból). Az automatikus start / stop funkciónak köszönhetően a szivattyú szükség esetén automatikusan be-, illetve kikapcsol. Maximális védelem: a szivattyú a szárazonfutás elkerülése érdekében a szivattyú automatikusan kikapcsol, és egyidejűleg a hibakijelző is világít. Az erőteljes szivattyú nem igényel karbantartást és állandó nyomást biztosít az optimális kerti öntözéshez. További kényelmi funkcióként szolgálnak a beépített, pedálos lábkapcsoló, a két kimenet két csatlakozó eszköz egyidejű működtetéséhez, valamint a zajtompító gumilábak. Az alaptartozékként hozzárendelt előszűrő és a beépített visszacsapó szelep biztosítják a megbízható működést. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot garantálnak. Garanciája opcionálisan 5 évre meghosszabbítható.