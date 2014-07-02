Home & Garden szivattyú BP 3 Home & Garden

A tartós és erős BP 3 Home & Garden házi és kerti szivattyú ideális megoldás a kerti öntözéshez, valamint a házi vízellátáshoz, pl. esővíz felhasználásával.

Legyen szó öntözéséről, mosógépek vagy mellékhelyiségek vízellátásáról, a Kärcher BP 3 Home & Garden minőségi szivattyú ideális az alternatív vízforrások feldolgozott vízként történő felhasználására (pl. esővíztartályokból). Az automatikus start / stop funkciónak köszönhetően a szivattyú szükség esetén automatikusan be-, illetve kikapcsol. Maximális védelem: a szivattyú a szárazonfutás elkerülése érdekében a szivattyú automatikusan kikapcsol, és egyidejűleg a hibakijelző is világít. Az erőteljes szivattyú nem igényel karbantartást és állandó nyomást biztosít az optimális kerti öntözéshez. További kényelmi funkcióként szolgálnak a beépített, pedálos lábkapcsoló, a két kimenet két csatlakozó eszköz egyidejű működtetéséhez, valamint a zajtompító gumilábak. Az alaptartozékként hozzárendelt előszűrő és a beépített visszacsapó szelep biztosítják a megbízható működést. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot garantálnak. Garanciája opcionálisan 5 évre meghosszabbítható.

Jellemzők és előnyök
Optimális felszívás
  • A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Hibakijelző
  • Hiba esetén a szívó- vagy a nyomóoldali részen hibakijelzés
Két vízkimenet
  • Sokrétű felhasználást tesz lehetővé, pl. a gyep öntözését esőztetővel, valamint egyidejűleg kézi öntözést egy kerti szórófejjel
Flexibilis T csatlakozócsonk
  • Rugalmasan összeállítható - az összekapcsolt tömlők optimális beállítása
Komfortos lábkapcsoló
  • Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 800
Vízszállítás max. (l / h) < 3300
Szállítási magasság (m) 40
Nyomás (bar) max. 4
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,85
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 11,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 540 x 373

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Automatikus start/stop funkció
  • Előszűrővel és visszacsapószeleppel
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy betöltőcsonk
  • Ergonomikus hordozófogantyú
  • Kábeltárolás
  • Hibakijelző
  • Két vízkimenet
  • Forgatható, zajcsillapító gumi lábak
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
