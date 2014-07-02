Home & Garden szivattyú BP 3 Home & Garden
A tartós és erős BP 3 Home & Garden házi és kerti szivattyú ideális megoldás a kerti öntözéshez, valamint a házi vízellátáshoz, pl. esővíz felhasználásával.
Legyen szó öntözéséről, mosógépek vagy mellékhelyiségek vízellátásáról, a Kärcher BP 3 Home & Garden minőségi szivattyú ideális az alternatív vízforrások feldolgozott vízként történő felhasználására (pl. esővíztartályokból). Az automatikus start / stop funkciónak köszönhetően a szivattyú szükség esetén automatikusan be-, illetve kikapcsol. Maximális védelem: a szivattyú a szárazonfutás elkerülése érdekében a szivattyú automatikusan kikapcsol, és egyidejűleg a hibakijelző is világít. Az erőteljes szivattyú nem igényel karbantartást és állandó nyomást biztosít az optimális kerti öntözéshez. További kényelmi funkcióként szolgálnak a beépített, pedálos lábkapcsoló, a két kimenet két csatlakozó eszköz egyidejű működtetéséhez, valamint a zajtompító gumilábak. Az alaptartozékként hozzárendelt előszűrő és a beépített visszacsapó szelep biztosítják a megbízható működést. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot garantálnak. Garanciája opcionálisan 5 évre meghosszabbítható.
Jellemzők és előnyök
Komfortos a házban és a kertbenMegbízható vízellátás a házban, és állandó nyomás a kert öntözéséhez.
Biztonságos és hosszú élettartamúAlaptartozékként előszűrővel, visszafolyásgátló szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.
Automatikus Start/StopA szivattyú igény szerint automatikusan elindul, illetve leáll.
Optimális felszívás
- A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Hibakijelző
- Hiba esetén a szívó- vagy a nyomóoldali részen hibakijelzés
Két vízkimenet
- Sokrétű felhasználást tesz lehetővé, pl. a gyep öntözését esőztetővel, valamint egyidejűleg kézi öntözést egy kerti szórófejjel
Flexibilis T csatlakozócsonk
- Rugalmasan összeállítható - az összekapcsolt tömlők optimális beállítása
Komfortos lábkapcsoló
- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|800
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 3300
|Szállítási magasság (m)
|40
|Nyomás (bar)
|max. 4
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,85
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|11,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 540 x 373
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Automatikus start/stop funkció
- Előszűrővel és visszacsapószeleppel
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy betöltőcsonk
- Ergonomikus hordozófogantyú
- Kábeltárolás
- Hibakijelző
- Két vízkimenet
- Forgatható, zajcsillapító gumi lábak
Videók
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.