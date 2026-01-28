Az IVC 60/12-1 Tact EC egy kompakt ipari porszívó, mely gyártósoroknál és gyártóüzemekben optimálisan használható. A kopásmentes EC-motor ideális a 3 műszakos üzemmódhoz. A porszívó automatikus szűrőtisztítással rendelkezik, ideális finom porok felszívásához, nem szükséges további telepített felszívóegység használata.