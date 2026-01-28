Ipari porszívó IVC 60/12-1 Tact EC

Kompakt ipari porszívó automatikus szűrőtisztítással és kopásmentes EC motorral tartós üzemmódhoz. Ideális gyártóüzemekben keletkező finom por felszívásához - akár telepített berendezésként is.

Az IVC 60/12-1 Tact EC egy kompakt ipari porszívó, mely gyártósoroknál és gyártóüzemekben optimálisan használható. A kopásmentes EC-motor ideális a 3 műszakos üzemmódhoz. A porszívó automatikus szűrőtisztítással rendelkezik, ideális finom porok felszívásához, nem szükséges további telepített felszívóegység használata.

Jellemzők és előnyök
Alacsony kopású EC-turbina
Tact automatikus szűrőtisztító rendszer
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 62,5 / 225
Vákuum (mbar/kPa) 244 / 24,4
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 1,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 74
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,95
Súly kiegészítők nélkül (kg) 59
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 995

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
  • Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor
Videók

Tartozékok