Ipari porszívó IVC 60/12-1 Tact EC
Kompakt ipari porszívó automatikus szűrőtisztítással és kopásmentes EC motorral tartós üzemmódhoz. Ideális gyártóüzemekben keletkező finom por felszívásához - akár telepített berendezésként is.
Az IVC 60/12-1 Tact EC egy kompakt ipari porszívó, mely gyártósoroknál és gyártóüzemekben optimálisan használható. A kopásmentes EC-motor ideális a 3 műszakos üzemmódhoz. A porszívó automatikus szűrőtisztítással rendelkezik, ideális finom porok felszívásához, nem szükséges további telepített felszívóegység használata.
Jellemzők és előnyök
Alacsony kopású EC-turbina
Tact automatikus szűrőtisztító rendszer
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|62,5 / 225
|Vákuum (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|1,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|74
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,95
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|59
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|970 x 690 x 995
Felszereltség
- Főszűrő: Harmonikaszűrő
- Szállított tartozékok: nem
- Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor
Videók