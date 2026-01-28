Ipari porszívó IVC 60/24-2 Ap

Kompakt és fordulékony ipari porszívó. Félautomata szűrőlerázással, nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel. Használata ideális gyártási folyamatok során.

Az IVC 60/24-2 Ap egy kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel. A fordulékony készülék könnyen manőverezhető és mobil tisztítási feladatokhoz a gyártási folyamat során használható. A félautomata szűrőlerázás a szűrő hosszú élettartamát szavatolja.

Jellemzők és előnyök
Két motorral felszerelve
Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 73
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,95
Súly kiegészítők nélkül (kg) 59
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 995

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Videók

Tartozékok