Ipari porszívó IVC 60/24-2 Ap
Kompakt és fordulékony ipari porszívó. Félautomata szűrőlerázással, nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel. Használata ideális gyártási folyamatok során.
Az IVC 60/24-2 Ap egy kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel. A fordulékony készülék könnyen manőverezhető és mobil tisztítási feladatokhoz a gyártási folyamat során használható. A félautomata szűrőlerázás a szűrő hosszú élettartamát szavatolja.
Jellemzők és előnyök
Két motorral felszerelve
Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|73
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,95
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|59
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|970 x 690 x 995
Felszereltség
- Főszűrő: Harmonikaszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók