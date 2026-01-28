Az IVC 60/24-2 Ap egy kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel. A fordulékony készülék könnyen manőverezhető és mobil tisztítási feladatokhoz a gyártási folyamat során használható. A félautomata szűrőlerázás a szűrő hosszú élettartamát szavatolja.