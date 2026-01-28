Az IVC 60/24 -2 Tact² kompakt ipari porszívó tökéletesen alkalmas a termelési területek és a gyártógépek tisztítására. A gép nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel rendelkezik, így könnyen mozgatható és ideális a mobil műveletekhez. Az automatikus Tact² szűrőtisztítás hosszú, megszakítás nélküli üzemidőt garantál.