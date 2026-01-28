Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact²

Kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékezehető görgőkkel a maximális hordozhatóság érdekében. Automatikus TACT² szűrőtisztítással a hosszú, megszakítás nélküli üzemidő érdekében.

Az IVC 60/24 -2 Tact² kompakt ipari porszívó tökéletesen alkalmas a termelési területek és a gyártógépek tisztítására. A gép nagy kerekekkel és fékezhető görgőkkel rendelkezik, így könnyen mozgatható és ideális a mobil műveletekhez. Az automatikus Tact² szűrőtisztítás hosszú, megszakítás nélküli üzemidőt garantál.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact²: Két motorral felszerelve
Két motorral felszerelve
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact²: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact²: Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 73
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,95
Csomagolási súly (kg) 68,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 995

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
  • Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor
