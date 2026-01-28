Az IVC 60/24-2 Tact² M egy kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékezhető kerékkel. A kifejezetten fordulékony készülék gyártósoroknál és gyártóüzemekben optimálisan használható. A porszívó alkalmas ezen kívül az M porosztályhoz tartozó egészségre ártalmas porok felszívásához. A Tact² automatikus szűrőtisztítás megszakítás nélküli hosszú élettartamot biztosít.