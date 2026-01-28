Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² M

Kompakt, fordulékony ipari porszívó automatikus Tact² szűrőtisztítással. Ideális gyártósorok és gyártóüzemekben való tisztításhoz az M porosztályba tartozó veszélyes porok felszívásához.

Az IVC 60/24-2 Tact² M egy kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékezhető kerékkel. A kifejezetten fordulékony készülék gyártósoroknál és gyártóüzemekben optimálisan használható. A porszívó alkalmas ezen kívül az M porosztályhoz tartozó egészségre ártalmas porok felszívásához. A Tact² automatikus szűrőtisztítás megszakítás nélküli hosszú élettartamot biztosít.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² M: M porosztály
M porosztály
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² M: Két motorral felszerelve
Két motorral felszerelve
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² M: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Kompakt lapos redős szűrővel
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 73
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,95
Súly kiegészítők nélkül (kg) 60
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 995

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² M
