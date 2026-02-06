Háromfázisú váltóárammal tartós alkalmazáshoz. A kevés karbantartást igénylő, háromfázisú váltóáramú motorral az IVC 60/30 változatok alkalmasak nagy terheléshez több műszakos üzemben. A berendezés lehet alapváltozat kézi szűrőtisztítással vagy standard változat megbízható folyadéklekapcsolással és hatékony TACT² technológiával: itt megtalálhatja a megfelelő porszívót a mindenkori tisztítási feladathoz. A kopásmentes oldalcsatornás kompresszor nagyfokú szívásteljesítménye hosszú élettartammal párosul. A készülékek ezért kiválóan alkalmasak több műszakos üzemeltetés esetén. Mindkét szűrő célzott, erőteljes löketekkel önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan váltódik ki, a szívóerő állandóan magas marad.tt, erőteljes löketekkel önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan váltódik ki, a szívóerő állandóan magas marad.