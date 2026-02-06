Ipari porszívó IVC 60/30 Ap

Kompakt ipari porszívó gyártóterületek és gyártásban résztvevő gépek tisztítására. Kopásálló oldalcsatorna-porlasztóval tartós üzemelésre is alkalmas. Emiatt gyártó- és csomagológépeknél telepített elszívóberendezésként is használható.

Háromfázisú váltóárammal tartós alkalmazáshoz. A kevés karbantartást igénylő, háromfázisú váltóáramú motorral az IVC 60/30 változatok alkalmasak nagy terheléshez több műszakos üzemben. A berendezés lehet alapváltozat kézi szűrőtisztítással vagy standard változat megbízható folyadéklekapcsolással és hatékony TACT² technológiával: itt megtalálhatja a megfelelő porszívót a mindenkori tisztítási feladathoz. A kopásmentes oldalcsatornás kompresszor nagyfokú szívásteljesítménye hosszú élettartammal párosul. A készülékek ezért kiválóan alkalmasak több műszakos üzemeltetés esetén. Mindkét szűrő célzott, erőteljes löketekkel önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan váltódik ki, a szívóerő állandóan magas marad.tt, erőteljes löketekkel önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan váltódik ki, a szívóerő állandóan magas marad.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVC 60/30 Ap: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Egy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.
Ipari porszívó IVC 60/30 Ap: Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)
Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
Ipari porszívó IVC 60/30 Ap: Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
Kompakt és világos kialakítású szűrő. Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 68 / 244,8
Vákuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,9
Súly kiegészítők nélkül (kg) 88
Csomagolási súly (kg) 89,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 1240

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVC 60/30 Ap
Ipari porszívó IVC 60/30 Ap
Ipari porszívó IVC 60/30 Ap

Videók

Tartozékok