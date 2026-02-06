Ipari porszívó IVC 60/30 Tact²
Kompakt ipari porszívó gyártóterületek és gyártásban résztvevő gépek tisztítására. Kopásálló oldalcsatorna-porlasztóval tartós üzemelésre is alkalmas. Emiatt gyártó- és csomagológépeknél telepített elszívóberendezésként is használható.
Háromfázisú váltóárammal tartós alkalmazáshoz. A kevés karbantartást igénylő, háromfázisú váltóáramú motorral az IVC 60/30 változatok alkalmasak nagy terheléshez több műszakos üzemben. A berendezés lehet alapváltozat kézi szűrőtisztítással vagy standard változat megbízható folyadéklekapcsolással és hatékony TACT² technológiával: itt megtalálhatja a megfelelő porszívót a mindenkori tisztítási feladathoz. A kopásmentes oldalcsatornás kompresszor nagyfokú szívásteljesítménye hosszú élettartammal párosul. A készülékek ezért kiválóan alkalmasak több műszakos üzemeltetés esetén. Mindkét szűrő célzott, erőteljes löketekkel önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan váltódik ki, a szívóerő állandóan magas marad.tt, erőteljes löketekkel önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan váltódik ki, a szívóerő állandóan magas marad.
Jellemzők és előnyök
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztóEgy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.
Tact² – automata szűrőlerázó rendszerA szűrők automatikus tisztítása célzott és erős légfúvással. A szűrőtisztítás ellenére a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad. A szűrő hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelveKompakt és világos kialakítású szűrő. Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|68 / 244,8
|Vákuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,9
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|95
|Csomagolási súly (kg)
|95,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|970 x 690 x 1240
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
- Automatikus leállítás a telítettségi szint elérésekor
