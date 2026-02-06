Ipari porszívó IVM 40/24-2
Kétmotoros, manőverezhető és robusztus IVM 40/24-2 ipari porszívó univerzális használatra ipari alkalmazásokban, finom és durva szilárd anyagokhoz. M-es porosztályú csillagszűrővel.
Tartós, robusztus, kompakt és mobil: Kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a húzó és tiszta szűrőtisztító rendszerrel anélkül, hogy ki kellene kapcsolni a porszívót. A gép szűrőtartálya és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz ellenálló acélból készült és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
Két befúvómotor
- Kiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.
Mobil rozsdamentes acél tartály
- A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|106 / 381,6
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,6
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|35,7
|Csomagolási súly (kg)
|36,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|645 x 655 x 1150
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Alkalmazási területek
- Kisebb mennyiségű szilárd anyag és por esetén