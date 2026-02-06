Tartós, robusztus, kompakt és mobil: Kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 (H) ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a húzó és tiszta szűrőtisztító rendszerrel anélkül, hogy ki kellene kapcsolni a porszívót. A gép szűrőtartálya és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz ellenálló acélból készült és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.