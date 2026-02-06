Ipari porszívó IVM 40/24-2 (H)

Kétmotoros, manőverezhető és robusztus, középkategóriás IVM 40/24-2 (H) ipari porszívó univerzális ipari alkalmazásokhoz finom és durva szilárd anyagokhoz.

Tartós, robusztus, kompakt és mobil: Kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 (H) ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a húzó és tiszta szűrőtisztító rendszerrel anélkül, hogy ki kellene kapcsolni a porszívót. A gép szűrőtartálya és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz ellenálló acélból készült és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Két befúvómotor
  • Kiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.
Mobil rozsdamentes acél tartály
  • A behelyezett tartály kényelmesen eltávolítható a vázról és elvihető megsemmisítésre/kiürítéshez.
H porosztályra fejlesztve a magas fokú munkavédelem érdekében
  • Hatékony védelmet biztosít veszélyes por ellen H porosztálytól.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 106 / 381,6
Vákuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,6
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 1,6
Súly kiegészítők nélkül (kg) 41
Csomagolási súly (kg) 41,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 645 x 655 x 1150

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 40/24-2 (H)
Videók

Alkalmazási területek
  • Kisebb mennyiségű veszélyes por esetén
Tartozékok