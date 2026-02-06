Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD

Az IVM 40/24-2 M ACD kétmotoros, mobil és robusztus középkategóriás ipari porszívó lenyűgöző a finom és durva éghető porok felszedésében.

Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 M ACD kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva éghető szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, tanúsított M porosztályú szűrő egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel a porszívó kikapcsolása nélkül. Tanúsítvánnyal rendelkezik az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készültek, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD: Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Két motorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 106 / 382
Vákuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,5
Súly kiegészítők nélkül (kg) 35,7
Csomagolási súly (kg) 36,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 645 x 655 x 1150

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyúlékony típusú porok felszívásához
Tartozékok