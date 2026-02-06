Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD
Az IVM 40/24-2 M ACD kétmotoros, mobil és robusztus középkategóriás ipari porszívó lenyűgöző a finom és durva éghető porok felszedésében.
Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 M ACD kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva éghető szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, tanúsított M porosztályú szűrő egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel a porszívó kikapcsolása nélkül. Tanúsítvánnyal rendelkezik az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készültek, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Két motorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|106 / 382
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,5
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|35,7
|Csomagolási súly (kg)
|36,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|645 x 655 x 1150
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Gyúlékony típusú porok felszívásához