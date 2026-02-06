Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 M ACD kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva éghető szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, tanúsított M porosztályú szűrő egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel a porszívó kikapcsolása nélkül. Tanúsítvánnyal rendelkezik az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készültek, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.