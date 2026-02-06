Ipari porszívó IVM 60/36 -3
3-motoros, mobil és robusztus IVM 60/36-3 középkategóriás ipari porszívó univerzális ipari felhasználásra finom és durva szilárd szennyeződésekhez. M porosztályú csillagszűrővel.
Hosszú élettartamú, robusztus, mobil: 3-motoros IVM 60/36-3 középkategóriás ipari porszívónk ipari mennyiségű finom és durva szilárd szennyeződés univerzális felszívásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemben működik, amelynek során a 3 motor bármelyike külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan megtisztítható transzmisszióval. A szűrőtisztítás meghosszabbítja a szűrő élettartamát, ezáltal csökkenti a karbantartásra fordított kiadásokat. A készülék teste és gyűjtőtartálya saválló nemesacélból, míg a burkolata strapabíró acélból készül, és nagyméretű kerekekkel rendelkezik, amelyek egyszerű szállítást tesznek lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Három szívómotorral felszerelveHárom nagy teljesítményű ventilátor a lenyűgöző tisztítási teljesítményért. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Kézi IVM szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelveSzilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|221 / 799
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|60
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3,6
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|79
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|68
|Csomagolási súly (kg)
|72,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók