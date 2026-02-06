Ipari porszívó IVM 60/36 -3

3-motoros, mobil és robusztus IVM 60/36-3 középkategóriás ipari porszívó univerzális ipari felhasználásra finom és durva szilárd szennyeződésekhez. M porosztályú csillagszűrővel.

Hosszú élettartamú, robusztus, mobil: 3-motoros IVM 60/36-3 középkategóriás ipari porszívónk ipari mennyiségű finom és durva szilárd szennyeződés univerzális felszívásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemben működik, amelynek során a 3 motor bármelyike külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan megtisztítható transzmisszióval. A szűrőtisztítás meghosszabbítja a szűrő élettartamát, ezáltal csökkenti a karbantartásra fordított kiadásokat. A készülék teste és gyűjtőtartálya saválló nemesacélból, míg a burkolata strapabíró acélból készül, és nagyméretű kerekekkel rendelkezik, amelyek egyszerű szállítást tesznek lehetővé.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 60/36 -3: Három szívómotorral felszerelve
Három nagy teljesítményű ventilátor a lenyűgöző tisztítási teljesítményért. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Ipari porszívó IVM 60/36 -3: Kézi IVM szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Ipari porszívó IVM 60/36 -3: Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 221 / 799
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 60
mért felvett teljesítményt (kW) 3,6
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 79
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 68
Csomagolási súly (kg) 72,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1020 x 680 x 1490

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 60/36 -3
