Hosszú élettartamú, robusztus, mobil: 3-motoros IVM 60/36-3 középkategóriás ipari porszívónk ipari mennyiségű finom és durva szilárd szennyeződés univerzális felszívásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemben működik, amelynek során a 3 motor bármelyike külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan megtisztítható transzmisszióval. A szűrőtisztítás meghosszabbítja a szűrő élettartamát, ezáltal csökkenti a karbantartásra fordított kiadásokat. A készülék teste és gyűjtőtartálya saválló nemesacélból, míg a burkolata strapabíró acélból készül, és nagyméretű kerekekkel rendelkezik, amelyek egyszerű szállítást tesznek lehetővé.