Ipari porszívó IVS 100/40
Szuper kategóriás ipari porszívóink alapmodellje az IVS 100/40 típus 4 kW-os oldalcsatornás fújóval, M porosztályra bevizsgált csillagszűrővel és vízszintes mechanikus szűrőlerázással.
A vízszintes mechanikus szűrőlerázás a háromfázisú motorral és 4 kW-os oldalcsatornás fújóval felszerelt szuper kategóriás IVS 100/40 típusú ipari porszívó egyik jellemzője. A beépített mechanikus hajtómű célzott erőátvitelről, valamint változatlanul jó tisztítási eredményről gondoskodik a felhasználó által kifejtett erőtől függetlenül. Ez a koncentrált átvitel ezenfelül segít a nagy csillagszűrő élettartamának meghosszabbításában. A 100 literes rozsdamentes nemesacél tartály nagy mennyiségű szilárd szennyeződést gyűjt be, míg kényelmes hulladékkezelő rendszere megkönnyíti a felhasználónak a kiürítést. A tartozékokhoz sokoldalú és biztonságos tárolási lehetőségek állnak rendelkezésre közvetlenül a készüléken.
Jellemzők és előnyök
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelveSzilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|138 / 500
|Vákuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|130
|Csomagolási súly (kg)
|131,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
