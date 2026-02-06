A vízszintes mechanikus szűrőlerázás a háromfázisú motorral és 4 kW-os oldalcsatornás fújóval felszerelt szuper kategóriás IVS 100/40 típusú ipari porszívó egyik jellemzője. A beépített mechanikus hajtómű célzott erőátvitelről, valamint változatlanul jó tisztítási eredményről gondoskodik a felhasználó által kifejtett erőtől függetlenül. Ez a koncentrált átvitel ezenfelül segít a nagy csillagszűrő élettartamának meghosszabbításában. A 100 literes rozsdamentes nemesacél tartály nagy mennyiségű szilárd szennyeződést gyűjt be, míg kényelmes hulladékkezelő rendszere megkönnyíti a felhasználónak a kiürítést. A tartozékokhoz sokoldalú és biztonságos tárolási lehetőségek állnak rendelkezésre közvetlenül a készüléken.