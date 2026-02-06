Ipari porszívó IVS 100/40

Szuper kategóriás ipari porszívóink alapmodellje az IVS 100/40 típus 4 kW-os oldalcsatornás fújóval, M porosztályra bevizsgált csillagszűrővel és vízszintes mechanikus szűrőlerázással.

A vízszintes mechanikus szűrőlerázás a háromfázisú motorral és 4 kW-os oldalcsatornás fújóval felszerelt szuper kategóriás IVS 100/40 típusú ipari porszívó egyik jellemzője. A beépített mechanikus hajtómű célzott erőátvitelről, valamint változatlanul jó tisztítási eredményről gondoskodik a felhasználó által kifejtett erőtől függetlenül. Ez a koncentrált átvitel ezenfelül segít a nagy csillagszűrő élettartamának meghosszabbításában. A 100 literes rozsdamentes nemesacél tartály nagy mennyiségű szilárd szennyeződést gyűjt be, míg kényelmes hulladékkezelő rendszere megkönnyíti a felhasználónak a kiürítést. A tartozékokhoz sokoldalú és biztonságos tárolási lehetőségek állnak rendelkezésre közvetlenül a készüléken.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVS 100/40: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Ipari porszívó IVS 100/40: Kézi IVS szűrőtisztítás
Kézi IVS szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Ipari porszívó IVS 100/40: Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 138 / 500
Vákuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 4,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 75
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 130
Csomagolási súly (kg) 131,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1202 x 771 x 1470

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
