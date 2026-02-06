Ipari porszívó IVS 100/40 M

M porosztályra tanúsítva: IVS 100/40 M szuper kategóriás ipari porszívó nagy mennyiségű veszélyes por felszívására. 4 kW-os oldalcsatornás fújóval és háromfázisú motorral.

Az újonnan bevezetésre kerülő szuper kategóriás ipari porszívó termékcsaládunkba tartozó modell M porosztály tanúsítvánnyal kitűnik meggyőző teljesítmény adataival és kiváló felszereltségével. Például, az IVS 100/40 M gazdaságos háromfázisú motorral (IE2) rendelkezik, finomindítással az áramcsúcsok elkerülésére a gép beindítása során csakúgy, mint a 4,0 kW-os oldalcsatornás fúvóval. A nagyméretű csillagszűrő nagy mennyiségű finom és veszélyes port kezel biztosan, míg a szűrőrendszer tisztítása a vízszintes szűrőrázóval ajándék a felhasználónak. Beépített meghajtó egység biztosítja a célzott erőátvitelt. A kezelő által használt erő mennyisége nem befolyásolja a tisztítási eredményt. A számos tárolási lehetőség a tartozékok számára szintén előnyös. Így a tartozékok biztonságosan tárolhatók a mindennapi munka során és a gép szállításakor egyaránt. Az IVS 100/40 M gépet folyamatos használatra terveztük. Ezt igazolja a 100 literes rozsdamentes acél tartály, kényelmes lerakó mechanikával. Opcionális távvezérlő egészíti ki a felszerelések széles körét.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVS 100/40 M: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVS 100/40 M: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Ipari porszívó IVS 100/40 M: Kézi IVS szűrőtisztítás
Kézi IVS szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
  • A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 138 / 500
Vákuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 4,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 75
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 142
Csomagolási súly (kg) 148,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1202 x 686 x 1465

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
