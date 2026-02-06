Az újonnan bevezetésre kerülő szuper kategóriás ipari porszívó termékcsaládunkba tartozó modell M porosztály tanúsítvánnyal kitűnik meggyőző teljesítmény adataival és kiváló felszereltségével. Például, az IVS 100/40 M gazdaságos háromfázisú motorral (IE2) rendelkezik, finomindítással az áramcsúcsok elkerülésére a gép beindítása során csakúgy, mint a 4,0 kW-os oldalcsatornás fúvóval. A nagyméretű csillagszűrő nagy mennyiségű finom és veszélyes port kezel biztosan, míg a szűrőrendszer tisztítása a vízszintes szűrőrázóval ajándék a felhasználónak. Beépített meghajtó egység biztosítja a célzott erőátvitelt. A kezelő által használt erő mennyisége nem befolyásolja a tisztítási eredményt. A számos tárolási lehetőség a tartozékok számára szintén előnyös. Így a tartozékok biztonságosan tárolhatók a mindennapi munka során és a gép szállításakor egyaránt. Az IVS 100/40 M gépet folyamatos használatra terveztük. Ezt igazolja a 100 literes rozsdamentes acél tartály, kényelmes lerakó mechanikával. Opcionális távvezérlő egészíti ki a felszerelések széles körét.