Ipari porszívó IVS 100/40 M
M porosztályra tanúsítva: IVS 100/40 M szuper kategóriás ipari porszívó nagy mennyiségű veszélyes por felszívására. 4 kW-os oldalcsatornás fújóval és háromfázisú motorral.
Az újonnan bevezetésre kerülő szuper kategóriás ipari porszívó termékcsaládunkba tartozó modell M porosztály tanúsítvánnyal kitűnik meggyőző teljesítmény adataival és kiváló felszereltségével. Például, az IVS 100/40 M gazdaságos háromfázisú motorral (IE2) rendelkezik, finomindítással az áramcsúcsok elkerülésére a gép beindítása során csakúgy, mint a 4,0 kW-os oldalcsatornás fúvóval. A nagyméretű csillagszűrő nagy mennyiségű finom és veszélyes port kezel biztosan, míg a szűrőrendszer tisztítása a vízszintes szűrőrázóval ajándék a felhasználónak. Beépített meghajtó egység biztosítja a célzott erőátvitelt. A kezelő által használt erő mennyisége nem befolyásolja a tisztítási eredményt. A számos tárolási lehetőség a tartozékok számára szintén előnyös. Így a tartozékok biztonságosan tárolhatók a mindennapi munka során és a gép szállításakor egyaránt. Az IVS 100/40 M gépet folyamatos használatra terveztük. Ezt igazolja a 100 literes rozsdamentes acél tartály, kényelmes lerakó mechanikával. Opcionális távvezérlő egészíti ki a felszerelések széles körét.
Jellemzők és előnyök
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
- A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|138 / 500
|Vákuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|142
|Csomagolási súly (kg)
|148,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
