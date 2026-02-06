Ipari porszívó IVS 100/55 M

IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívó nagy mennyiségű veszélyes por biztonságos felszívására. M porosztályú tanúsítvánnyal és 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval.

Mobil és telepített folyamatos használatra tervezve, IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívónk alkalmas igen nagy mennyiségű finom, veszélyes por biztonságos felszívására. Az M porosztályra tanúsítva és gazdaságos alkalmazással (IE2) a porszívó lenyűgöz erős, háromfázisú motorjával és nagy teljesítményű, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújójával. A beépített finomindításnak köszönhetően a gép működtetése gond nélkül lehetséges bármely hagyományos, 16 amperes ipari csatlakozóval. A változatos raktározási opciók a tartozékok tárolására szintén a maximális mobilitást segítik elő. A nagyméretű, 16-szor hajtott csillagszűrő minimális helyigényű, és megbízhatóan kitakarítható a vízszintes szűrőrázóval. A meghajtó egység mindenkor az optimális tisztítási eredményt garantálja - függetlenül az alkalmazott erőtől, így igen kényelmes a kezelő számára. A 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanikája szintén megkönnyíti a kezelő számára a tartály ürítését. Az opcionális távirányító a gép be- és kikapcsolására akár 30 méteres távolságból, szintén az IVS 100/55 M könnyű üzemeltethetőségét mutatja.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVS 100/55 M: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVS 100/55 M: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz.. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Ipari porszívó IVS 100/55 M: Kézi IVS szűrőtisztítás
Kézi IVS szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
  • A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 138 / 500
Vákuum (mbar/kPa) 240 / 24
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 5,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 148
Csomagolási súly (kg) 148,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1202 x 686 x 1465

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
