Mobil és telepített folyamatos használatra tervezve, IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívónk alkalmas igen nagy mennyiségű finom, veszélyes por biztonságos felszívására. Az M porosztályra tanúsítva és gazdaságos alkalmazással (IE2) a porszívó lenyűgöz erős, háromfázisú motorjával és nagy teljesítményű, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújójával. A beépített finomindításnak köszönhetően a gép működtetése gond nélkül lehetséges bármely hagyományos, 16 amperes ipari csatlakozóval. A változatos raktározási opciók a tartozékok tárolására szintén a maximális mobilitást segítik elő. A nagyméretű, 16-szor hajtott csillagszűrő minimális helyigényű, és megbízhatóan kitakarítható a vízszintes szűrőrázóval. A meghajtó egység mindenkor az optimális tisztítási eredményt garantálja - függetlenül az alkalmazott erőtől, így igen kényelmes a kezelő számára. A 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanikája szintén megkönnyíti a kezelő számára a tartály ürítését. Az opcionális távirányító a gép be- és kikapcsolására akár 30 méteres távolságból, szintén az IVS 100/55 M könnyű üzemeltethetőségét mutatja.