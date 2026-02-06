Ipari porszívó IVS 100/55 M
IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívó nagy mennyiségű veszélyes por biztonságos felszívására. M porosztályú tanúsítvánnyal és 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval.
Mobil és telepített folyamatos használatra tervezve, IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívónk alkalmas igen nagy mennyiségű finom, veszélyes por biztonságos felszívására. Az M porosztályra tanúsítva és gazdaságos alkalmazással (IE2) a porszívó lenyűgöz erős, háromfázisú motorjával és nagy teljesítményű, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújójával. A beépített finomindításnak köszönhetően a gép működtetése gond nélkül lehetséges bármely hagyományos, 16 amperes ipari csatlakozóval. A változatos raktározási opciók a tartozékok tárolására szintén a maximális mobilitást segítik elő. A nagyméretű, 16-szor hajtott csillagszűrő minimális helyigényű, és megbízhatóan kitakarítható a vízszintes szűrőrázóval. A meghajtó egység mindenkor az optimális tisztítási eredményt garantálja - függetlenül az alkalmazott erőtől, így igen kényelmes a kezelő számára. A 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanikája szintén megkönnyíti a kezelő számára a tartály ürítését. Az opcionális távirányító a gép be- és kikapcsolására akár 30 méteres távolságból, szintén az IVS 100/55 M könnyű üzemeltethetőségét mutatja.
Jellemzők és előnyök
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz.. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
- A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|138 / 500
|Vákuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|5,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|148
|Csomagolási súly (kg)
|148,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
