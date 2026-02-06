Ipari porszívó IVS 100/75 Lp

A 7,5 kW-os IVS 100/75 Lp super-class ipari porszívó a Longopac® alternatív hulladékgyűjtő rendszerrel van felszerelve, és ideális még nagy mennyiségű nehéz törmelék felszívására is.

Tökéletes szilárd anyagok, például nagyon nagy mennyiségű törmelék és ásványi por felszívásához (hosszú tömlővel is): az IVS 100/75 Lp super-class ipari porszívó beépített tartóval a Longopac® hulladékgyűjtő zsákokhoz. Ez az intelligens hulladékgyűjtő rendszer nem csak a szívóközegek nagyon kis porral járó eltávolítását teszi lehetővé, de a külön tartályra sincs szükség. A lágy indítású, nagy teljesítményű háromfázisú motor (IE2) által meghajtott porszívó 7,5 kW-os oldalcsatornás turbinával rendelkezik az M-porosztályú csillagszűrő mellett, és alkalmas folyamatos üzemre is. A szűrő tisztítása egy vízszintes szűrőrázó segítségével történik, a célzott erőátvitel érdekében komfortos sebességváltóval. Ez azt jelenti, hogy a tisztítási eredmények ugyanolyan jók maradnak, függetlenül attól, hogy a felhasználó milyen kis erőt alkalmaz. A tartozékok közvetlenül a gépen tárolhatók, biztonságosan szállíthatók és nem vesznek el. Az opcionálisan rendelhető távirányítóval a gép távolról (akár 30 m távolságból) is be- és kikapcsolható.lletve a szállítás során. Az opcionális távirányító lehetővé teszi, hogy a gép távolról (akár 30 m-ről) be- és kikapcsolható legyen.

Jellemzők és előnyök
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Lehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
7,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztítás
Kézi IVS szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
  • A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 536
Vákuum (mbar/kPa) 305 / 30,5
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 7,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 73
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 173
Csomagolási súly (kg) 173,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1202 x 686 x 1465

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
