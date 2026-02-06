Ipari porszívó IVS 100/75 Lp
A 7,5 kW-os IVS 100/75 Lp super-class ipari porszívó a Longopac® alternatív hulladékgyűjtő rendszerrel van felszerelve, és ideális még nagy mennyiségű nehéz törmelék felszívására is.
Tökéletes szilárd anyagok, például nagyon nagy mennyiségű törmelék és ásványi por felszívásához (hosszú tömlővel is): az IVS 100/75 Lp super-class ipari porszívó beépített tartóval a Longopac® hulladékgyűjtő zsákokhoz. Ez az intelligens hulladékgyűjtő rendszer nem csak a szívóközegek nagyon kis porral járó eltávolítását teszi lehetővé, de a külön tartályra sincs szükség. A lágy indítású, nagy teljesítményű háromfázisú motor (IE2) által meghajtott porszívó 7,5 kW-os oldalcsatornás turbinával rendelkezik az M-porosztályú csillagszűrő mellett, és alkalmas folyamatos üzemre is. A szűrő tisztítása egy vízszintes szűrőrázó segítségével történik, a célzott erőátvitel érdekében komfortos sebességváltóval. Ez azt jelenti, hogy a tisztítási eredmények ugyanolyan jók maradnak, függetlenül attól, hogy a felhasználó milyen kis erőt alkalmaz. A tartozékok közvetlenül a gépen tárolhatók, biztonságosan szállíthatók és nem vesznek el. Az opcionálisan rendelhető távirányítóval a gép távolról (akár 30 m távolságból) is be- és kikapcsolható.lletve a szállítás során. Az opcionális távirányító lehetővé teszi, hogy a gép távolról (akár 30 m-ről) be- és kikapcsolható legyen.
Jellemzők és előnyök
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszerLehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó7,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
- A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 536
|Vákuum (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|7,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|73
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|173
|Csomagolási súly (kg)
|173,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
Videók