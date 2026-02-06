Tökéletes szilárd anyagok, például nagyon nagy mennyiségű törmelék és ásványi por felszívásához (hosszú tömlővel is): az IVS 100/75 Lp super-class ipari porszívó beépített tartóval a Longopac® hulladékgyűjtő zsákokhoz. Ez az intelligens hulladékgyűjtő rendszer nem csak a szívóközegek nagyon kis porral járó eltávolítását teszi lehetővé, de a külön tartályra sincs szükség. A lágy indítású, nagy teljesítményű háromfázisú motor (IE2) által meghajtott porszívó 7,5 kW-os oldalcsatornás turbinával rendelkezik az M-porosztályú csillagszűrő mellett, és alkalmas folyamatos üzemre is. A szűrő tisztítása egy vízszintes szűrőrázó segítségével történik, a célzott erőátvitel érdekében komfortos sebességváltóval. Ez azt jelenti, hogy a tisztítási eredmények ugyanolyan jók maradnak, függetlenül attól, hogy a felhasználó milyen kis erőt alkalmaz. A tartozékok közvetlenül a gépen tárolhatók, biztonságosan szállíthatók és nem vesznek el. Az opcionálisan rendelhető távirányítóval a gép távolról (akár 30 m távolságból) is be- és kikapcsolható.lletve a szállítás során. Az opcionális távirányító lehetővé teszi, hogy a gép távolról (akár 30 m-ről) be- és kikapcsolható legyen.