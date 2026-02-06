Az IVS 100/75 M a topmodell a szuper kategóriás ipari porszívó termékcsaládunkból, M porosztály tanúsítvánnyal. Rendkívül erős alkatrészekkel felszerelve, mint a 7,5 kW-os oldalcsatorna fújóval, megbízhatóan felszív nagy mennyiségű finom, veszélyes port is. A legnagyobb háromfázisú motor ebben az osztályban igen hatékonyan működik (IE2), finomindító funkcióval rendelkezik, amely meggátolja az áramcsúcsokat a beindítás során. Továbbá, a gépet mobil és telepített használatra alkottuk, és azt korróziómentes, 100 literes rozsdamentes acél tartállyal szereltük fel, lerakó mechanikával és nagy méretű, 16-szor hajtott csillagszűrővel. A szűrőrendszert manuális, vízszintes szűrőrázóval tisztítjuk meg. A speciális meghajtó egység a célzott erőátvitelhez mindenkor azonos tisztítási eredményt biztosít, függetlenül az alkalmazott erőtől. A tartozékok biztonságosan tárolhatók a gépen a szállítás alatt, míg az opcionális távvezérlő ideálisan kiegészíti az IVS 100/75 M változatos tartozékait.