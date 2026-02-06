Ipari porszívó IVS 100/75 M

Leghatékonyabb ipari porszívónk a szuper kategóriás termékcsaládból, M porosztály tanúsítvánnyal: Az IVS 100/75 M 7,5 kW oldalcsatornás fújóval, nagy mennyiségű veszélyes por kezelésére.

Az IVS 100/75 M a topmodell a szuper kategóriás ipari porszívó termékcsaládunkból, M porosztály tanúsítvánnyal. Rendkívül erős alkatrészekkel felszerelve, mint a 7,5 kW-os oldalcsatorna fújóval, megbízhatóan felszív nagy mennyiségű finom, veszélyes port is. A legnagyobb háromfázisú motor ebben az osztályban igen hatékonyan működik (IE2), finomindító funkcióval rendelkezik, amely meggátolja az áramcsúcsokat a beindítás során. Továbbá, a gépet mobil és telepített használatra alkottuk, és azt korróziómentes, 100 literes rozsdamentes acél tartállyal szereltük fel, lerakó mechanikával és nagy méretű, 16-szor hajtott csillagszűrővel. A szűrőrendszert manuális, vízszintes szűrőrázóval tisztítjuk meg. A speciális meghajtó egység a célzott erőátvitelhez mindenkor azonos tisztítási eredményt biztosít, függetlenül az alkalmazott erőtől. A tartozékok biztonságosan tárolhatók a gépen a szállítás alatt, míg az opcionális távvezérlő ideálisan kiegészíti az IVS 100/75 M változatos tartozékait.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVS 100/75 M: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVS 100/75 M: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
7,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Ipari porszívó IVS 100/75 M: Kézi IVS szűrőtisztítás
Kézi IVS szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
  • A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • Nagy ipari görgők biztosítják a maximális mobilitást, még egyenetlen padlókon és nehéz terhek alatt is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 536
Vákuum (mbar/kPa) 290 / 29
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 7,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 73
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 165
Csomagolási súly (kg) 165,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1202 x 686 x 1465

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
