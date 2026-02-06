Ipari porszívó IVS 100/75 M
Leghatékonyabb ipari porszívónk a szuper kategóriás termékcsaládból, M porosztály tanúsítvánnyal: Az IVS 100/75 M 7,5 kW oldalcsatornás fújóval, nagy mennyiségű veszélyes por kezelésére.
Az IVS 100/75 M a topmodell a szuper kategóriás ipari porszívó termékcsaládunkból, M porosztály tanúsítvánnyal. Rendkívül erős alkatrészekkel felszerelve, mint a 7,5 kW-os oldalcsatorna fújóval, megbízhatóan felszív nagy mennyiségű finom, veszélyes port is. A legnagyobb háromfázisú motor ebben az osztályban igen hatékonyan működik (IE2), finomindító funkcióval rendelkezik, amely meggátolja az áramcsúcsokat a beindítás során. Továbbá, a gépet mobil és telepített használatra alkottuk, és azt korróziómentes, 100 literes rozsdamentes acél tartállyal szereltük fel, lerakó mechanikával és nagy méretű, 16-szor hajtott csillagszűrővel. A szűrőrendszert manuális, vízszintes szűrőrázóval tisztítjuk meg. A speciális meghajtó egység a célzott erőátvitelhez mindenkor azonos tisztítási eredményt biztosít, függetlenül az alkalmazott erőtől. A tartozékok biztonságosan tárolhatók a gépen a szállítás alatt, míg az opcionális távvezérlő ideálisan kiegészíti az IVS 100/75 M változatos tartozékait.
Jellemzők és előnyök
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó7,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
- A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- Nagy ipari görgők biztosítják a maximális mobilitást, még egyenetlen padlókon és nehéz terhek alatt is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 536
|Vákuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|7,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|73
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|165
|Csomagolási súly (kg)
|165,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
Videók