Magasnyomású mosó HD 6/15 G Classic
A kompakt és mobil HD 6/15 G Classic hidegvizes magasnyomású mosó benzinmotorral és robusztus főtengely-szivattyúval van ellátva. Ideális a kommunális használatra, továbbá az építőiparban és a kézművesiparban.
A kompakt HD 6/15 G Classic a Kärcher benzinmotoros, mobil hidegvizes magasnyomású mosói közül az ideális, belépő szintű eszköz. A gépkocsiban is rendkívül könnyedén szállítható gép, akár 150 bar üzemi nyomással, illetve robusztus főtengely-szivattyúval is rendelkezik és óránként akár 600 l/h víz áramlási sebességével még a keményebb tisztítási feladatok elvégzésére is képes, például építkezéseken vagy kommunális használat során. A beépített benzinmotor (EU STAGE V) lehetővé teszi a külső áramforrásoktól független önálló működést, a levegővel töltött kerekek pedig biztosítják a szükséges mobilitást a használat helyén, az ergonomikus tolófogantyú és a praktikus tartozéktároló pedig felhasználóbarát kezelést biztosít. A hő- és biztonsági szelepek által védett alkatrészekhez könnyedén hozzá lehet férni. A HD 6/15 G Classic stabil acélcsőváza megbízhatóan megakadályozza a külső mechanikai hatásokból eredő sérüléseket is.
Jellemzők és előnyök
FüggetlenségKülső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Nagy mobilitásNagy, levegőtömlős kerekek egyenetlen felületekhez A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Hőkioldó szelep megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
- Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
- Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|600
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Vízátfolyás
|R 3/4″
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor típusa
|G200FA
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Magas
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|34,5
|Csomagolási súly (kg)
|42,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|878 x 538 x 702
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Power fúvóka
Felszereltség
- Cage védőkeret
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Alkalmazási területek
- Építőipar
- Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.