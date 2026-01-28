A kompakt HD 6/15 G Classic a Kärcher benzinmotoros, mobil hidegvizes magasnyomású mosói közül az ideális, belépő szintű eszköz. A gépkocsiban is rendkívül könnyedén szállítható gép, akár 150 bar üzemi nyomással, illetve robusztus főtengely-szivattyúval is rendelkezik és óránként akár 600 l/h víz áramlási sebességével még a keményebb tisztítási feladatok elvégzésére is képes, például építkezéseken vagy kommunális használat során. A beépített benzinmotor (EU STAGE V) lehetővé teszi a külső áramforrásoktól független önálló működést, a levegővel töltött kerekek pedig biztosítják a szükséges mobilitást a használat helyén, az ergonomikus tolófogantyú és a praktikus tartozéktároló pedig felhasználóbarát kezelést biztosít. A hő- és biztonsági szelepek által védett alkatrészekhez könnyedén hozzá lehet férni. A HD 6/15 G Classic stabil acélcsőváza megbízhatóan megakadályozza a külső mechanikai hatásokból eredő sérüléseket is.