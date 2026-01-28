Magasnyomású mosó HD 6/15 G Classic

A kompakt és mobil HD 6/15 G Classic hidegvizes magasnyomású mosó benzinmotorral és robusztus főtengely-szivattyúval van ellátva. Ideális a kommunális használatra, továbbá az építőiparban és a kézművesiparban.

A kompakt HD 6/15 G Classic a Kärcher benzinmotoros, mobil hidegvizes magasnyomású mosói közül az ideális, belépő szintű eszköz. A gépkocsiban is rendkívül könnyedén szállítható gép, akár 150 bar üzemi nyomással, illetve robusztus főtengely-szivattyúval is rendelkezik és óránként akár 600 l/h víz áramlási sebességével még a keményebb tisztítási feladatok elvégzésére is képes, például építkezéseken vagy kommunális használat során. A beépített benzinmotor (EU STAGE V) lehetővé teszi a külső áramforrásoktól független önálló működést, a levegővel töltött kerekek pedig biztosítják a szükséges mobilitást a használat helyén, az ergonomikus tolófogantyú és a praktikus tartozéktároló pedig felhasználóbarát kezelést biztosít. A hő- és biztonsági szelepek által védett alkatrészekhez könnyedén hozzá lehet férni. A HD 6/15 G Classic stabil acélcsőváza megbízhatóan megakadályozza a külső mechanikai hatásokból eredő sérüléseket is.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/15 G Classic: Függetlenség
Függetlenség
Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Magasnyomású mosó HD 6/15 G Classic: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
Nagy, levegőtömlős kerekek egyenetlen felületekhez A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Magasnyomású mosó HD 6/15 G Classic: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Hőkioldó szelep megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
  • Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
  • Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 600
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 200 / 20
Vízátfolyás R 3/4″
Meghajtás módja Benzin
Motor típusa G200FA
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Magas
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 34,5
Csomagolási súly (kg) 42,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 878 x 538 x 702

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Cage védőkeret
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Alkalmazási területek
  • Építőipar
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
Tartozékok
Tisztítószerek
