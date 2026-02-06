Magasnyomású mosó HD 7/20 G Classic

A HD 7/20 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk nagy teljesítményű benzinmotorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a keményebb tisztítási feladatok elvégzését még olyan helyeken is, ahol nincsen áramellátás.

Az építőiparban, a kézműiparban, az épülettisztításban, ráadásul kommunális használat során is különösen előnyös a mi mobil, önálló működésre is képes HD 7/20 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk. Nagy teljesítményű benzinmotorja (EU STAGE V) lehetővé teszi a tisztítási feladatok elvégzését külső áramellátás nélküli helyeken is; a 200 bar üzemi nyomás, a robusztus főtengely-szivattyú és az óránként akár 700 liter vízáramlási sebesség mind-mind kiemelkedő eredményeket biztosítanak. A defektmentes kerekeknek és a stabil acélcsőváznak köszönhetően a gép kellő mobilitással és robusztussággal is rendelkezik; az ergonomikus tolófogantyú, és a például a magasnyomású tömlő és a szórószár számára kialakított tartozéktároló, valamint a kompakt méretek is mind-mind megkönnyítik a gép kezelését, továbbá az autóban történő szállítását. A nagyméretű vízszűrő, valamint a hő- és biztonsági szelep is hatékony védelmet nyújt a belső alkatrészek számára, amelyekhez a szervizelési feladatok ellátásakor is nagyon könnyedén hozzá lehet férni.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 7/20 G Classic: Függetlenség
Függetlenség
Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Magasnyomású mosó HD 7/20 G Classic: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Magasnyomású mosó HD 7/20 G Classic: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
  • Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
  • Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700
Munkanyomás (bar/MPa) 200 / 20
Max. nyomás (bar/MPa) 250 / 25
Vízátfolyás 3/4″
Meghajtás módja Benzin
Motor típusa G210FA
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Magas
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 36,2
Csomagolási súly (kg) 43
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 878 x 538 x 702

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Power fúvóka
  • Vízszűrő

Felszereltség

  • Cage védőkeret
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
