Az építőiparban, a kézműiparban, az épülettisztításban, ráadásul kommunális használat során is különösen előnyös a mi mobil, önálló működésre is képes HD 7/20 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk. Nagy teljesítményű benzinmotorja (EU STAGE V) lehetővé teszi a tisztítási feladatok elvégzését külső áramellátás nélküli helyeken is; a 200 bar üzemi nyomás, a robusztus főtengely-szivattyú és az óránként akár 700 liter vízáramlási sebesség mind-mind kiemelkedő eredményeket biztosítanak. A defektmentes kerekeknek és a stabil acélcsőváznak köszönhetően a gép kellő mobilitással és robusztussággal is rendelkezik; az ergonomikus tolófogantyú, és a például a magasnyomású tömlő és a szórószár számára kialakított tartozéktároló, valamint a kompakt méretek is mind-mind megkönnyítik a gép kezelését, továbbá az autóban történő szállítását. A nagyméretű vízszűrő, valamint a hő- és biztonsági szelep is hatékony védelmet nyújt a belső alkatrészek számára, amelyekhez a szervizelési feladatok ellátásakor is nagyon könnyedén hozzá lehet férni.