Magasnyomású mosó HD 7/20 G Classic
A HD 7/20 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk nagy teljesítményű benzinmotorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a keményebb tisztítási feladatok elvégzését még olyan helyeken is, ahol nincsen áramellátás.
Az építőiparban, a kézműiparban, az épülettisztításban, ráadásul kommunális használat során is különösen előnyös a mi mobil, önálló működésre is képes HD 7/20 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk. Nagy teljesítményű benzinmotorja (EU STAGE V) lehetővé teszi a tisztítási feladatok elvégzését külső áramellátás nélküli helyeken is; a 200 bar üzemi nyomás, a robusztus főtengely-szivattyú és az óránként akár 700 liter vízáramlási sebesség mind-mind kiemelkedő eredményeket biztosítanak. A defektmentes kerekeknek és a stabil acélcsőváznak köszönhetően a gép kellő mobilitással és robusztussággal is rendelkezik; az ergonomikus tolófogantyú, és a például a magasnyomású tömlő és a szórószár számára kialakított tartozéktároló, valamint a kompakt méretek is mind-mind megkönnyítik a gép kezelését, továbbá az autóban történő szállítását. A nagyméretű vízszűrő, valamint a hő- és biztonsági szelep is hatékony védelmet nyújt a belső alkatrészek számára, amelyekhez a szervizelési feladatok ellátásakor is nagyon könnyedén hozzá lehet férni.
Jellemzők és előnyök
FüggetlenségKülső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Nagy mobilitásA defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
- Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
- Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700
|Munkanyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Max. nyomás (bar/MPa)
|250 / 25
|Vízátfolyás
|3/4″
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor típusa
|G210FA
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Magas
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|36,2
|Csomagolási súly (kg)
|43
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|878 x 538 x 702
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Power fúvóka
- Vízszűrő
Felszereltség
- Cage védőkeret
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.