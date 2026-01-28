Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic
Önállóan működő, mobil és nagy teljesítményű: a HD 8/23 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk robusztus főtengely-szivattyúval és benzinmotorral van felszerelve. Az építőiparban és a kommunális használat során előforduló kemény takarítási feladatok ellátására tervezték.
Építési területek, közparkok és egyéb, gyakran mindentől távol eső helyek: ha olyan helyszínen kell a kemény takarítási feladatokat ellátnia, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás, arra a HD 8/23 G Classic hidegvizes magasnyomású, EU STAGE V benzinmotorral felszerelt mosó a tökéletes választás. A 800 liter vízáramlási sebességgel, a 230 bar üzemi nyomással és a robusztus főtengely-szivattyúval ellátott gép még a nagyobb kihívást jelentő tisztítási feladatokat is megbízhatóan megoldja. A HD 8/23 G Classic rendkívül felhasználóbarát, mobil és könnyedén, autóval is szállítható, mindez köszönhetően az ergonomikus tolófogantyújának, a praktikus tartozéktárolójának, a kompakt méreteinek és defektmentes kerekeinek. A gép emellett könnyedén elérhető alkatrészekkel is rendelkezik, amelyeket a nagyméretű vízszűrő, valamint a hő- és biztonsági szelep is hatékonyan védenek. A külső hatásokból eredő károk megelőzésének érdekében a gép rendkívül robusztus acélcsővázzal van felszerelve.
Jellemzők és előnyök
FüggetlenségKülső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Nagy mobilitásA defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
- Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
- Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|230 / 23
|Max. nyomás (bar/MPa)
|280 / 28
|Vízátfolyás
|3/4″
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor típusa
|G300FA
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Magas
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|50,9
|Csomagolási súly (kg)
|59
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|878 x 538 x 702
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Power fúvóka
- Vízszűrő
Felszereltség
- Cage védőkeret
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.