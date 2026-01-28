Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic

Önállóan működő, mobil és nagy teljesítményű: a HD 8/23 G Classic hidegvizes magasnyomású mosónk robusztus főtengely-szivattyúval és benzinmotorral van felszerelve. Az építőiparban és a kommunális használat során előforduló kemény takarítási feladatok ellátására tervezték.

Építési területek, közparkok és egyéb, gyakran mindentől távol eső helyek: ha olyan helyszínen kell a kemény takarítási feladatokat ellátnia, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás, arra a HD 8/23 G Classic hidegvizes magasnyomású, EU STAGE V benzinmotorral felszerelt mosó a tökéletes választás. A 800 liter vízáramlási sebességgel, a 230 bar üzemi nyomással és a robusztus főtengely-szivattyúval ellátott gép még a nagyobb kihívást jelentő tisztítási feladatokat is megbízhatóan megoldja. A HD 8/23 G Classic rendkívül felhasználóbarát, mobil és könnyedén, autóval is szállítható, mindez köszönhetően az ergonomikus tolófogantyújának, a praktikus tartozéktárolójának, a kompakt méreteinek és defektmentes kerekeinek. A gép emellett könnyedén elérhető alkatrészekkel is rendelkezik, amelyeket a nagyméretű vízszűrő, valamint a hő- és biztonsági szelep is hatékonyan védenek. A külső hatásokból eredő károk megelőzésének érdekében a gép rendkívül robusztus acélcsővázzal van felszerelve.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic: Függetlenség
Függetlenség
Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
  • Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
  • Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 800
Munkanyomás (bar/MPa) 230 / 23
Max. nyomás (bar/MPa) 280 / 28
Vízátfolyás 3/4″
Meghajtás módja Benzin
Motor típusa G300FA
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Magas
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 50,9
Csomagolási súly (kg) 59
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 878 x 538 x 702

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Power fúvóka
  • Vízszűrő

Felszereltség

  • Cage védőkeret
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic
Magasnyomású mosó HD 8/23 G Classic
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.