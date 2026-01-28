Építési területek, közparkok és egyéb, gyakran mindentől távol eső helyek: ha olyan helyszínen kell a kemény takarítási feladatokat ellátnia, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás, arra a HD 8/23 G Classic hidegvizes magasnyomású, EU STAGE V benzinmotorral felszerelt mosó a tökéletes választás. A 800 liter vízáramlási sebességgel, a 230 bar üzemi nyomással és a robusztus főtengely-szivattyúval ellátott gép még a nagyobb kihívást jelentő tisztítási feladatokat is megbízhatóan megoldja. A HD 8/23 G Classic rendkívül felhasználóbarát, mobil és könnyedén, autóval is szállítható, mindez köszönhetően az ergonomikus tolófogantyújának, a praktikus tartozéktárolójának, a kompakt méreteinek és defektmentes kerekeinek. A gép emellett könnyedén elérhető alkatrészekkel is rendelkezik, amelyeket a nagyméretű vízszűrő, valamint a hő- és biztonsági szelep is hatékonyan védenek. A külső hatásokból eredő károk megelőzésének érdekében a gép rendkívül robusztus acélcsővázzal van felszerelve.