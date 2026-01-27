Ideális bárhol, ahol a nehéz külső körülmények párosulnak a kihívást jelentő tisztítási feladatokkal: a HD 9/23 De dízelhajtású, hidegvizes, magasnyomású mosó a Yanmar dízelmotorral előállítja a maga számára szükséges elektromos áramot. Ha szükséges, a kívánt vizet képes közvetlenül víznyerő helyekről felszívni, lehetővé téve Önnek, hogy gyenge infrastruktúrájú területeken dolgozzon. 230 bar víznyomással, a gép képes majdnem minden feladat elvégzésére. Ergonomikus keretkoncepciója és a defektbiztos kerekek maximális mobilitást garantálnak, míg a robusztus vázszerkezet kibírja a kemény körülmények közötti használatot. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbáteszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A beépített nagy vízszűrőt és termoszelep a szivattyú védelmét szolgálják. Hasznos választható erősítések, mint a rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval rakodáshoz, ezek teszik teljessé a gépet.