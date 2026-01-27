Magasnyomású mosó HD 9/23 De
Független használatra gyenge infrastruktúrával rendelkező területeken: a HD 9/23 De dízelhajtású, mobil hidegvizes, magasnyomású tisztító 230 bar-os nyomással a nagy tisztítási teljesítményért.
Ideális bárhol, ahol a nehéz külső körülmények párosulnak a kihívást jelentő tisztítási feladatokkal: a HD 9/23 De dízelhajtású, hidegvizes, magasnyomású mosó a Yanmar dízelmotorral előállítja a maga számára szükséges elektromos áramot. Ha szükséges, a kívánt vizet képes közvetlenül víznyerő helyekről felszívni, lehetővé téve Önnek, hogy gyenge infrastruktúrájú területeken dolgozzon. 230 bar víznyomással, a gép képes majdnem minden feladat elvégzésére. Ergonomikus keretkoncepciója és a defektbiztos kerekek maximális mobilitást garantálnak, míg a robusztus vázszerkezet kibírja a kemény körülmények közötti használatot. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbáteszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A beépített nagy vízszűrőt és termoszelep a szivattyú védelmét szolgálják. Hasznos választható erősítések, mint a rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval rakodáshoz, ezek teszik teljessé a gépet.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|400 - 930
|Munkanyomás (bar/MPa)
|40 - ig 230 / 4 - ig 23
|Max. nyomás (bar/MPa)
|270 / 27
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Vízátfolyás
|1″
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor típusa
|L 100 V
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|112,5
|Csomagolási súly (kg)
|115,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|866 x 722 x 1146
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
- Elektromos indítás
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Alkalmazási területek
- Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
- Mezőgazdaság (járművek és berendezések tisztítása vagy erdészeti alkalmazás)
- Ipar (berendezések tisztítása)
- Szolgáltatók (kültéri területek tisztítása, pl. terek, autóparkolók)
