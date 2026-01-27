Magasnyomású mosó HD 9/23 De

Független használatra gyenge infrastruktúrával rendelkező területeken: a HD 9/23 De dízelhajtású, mobil hidegvizes, magasnyomású tisztító 230 bar-os nyomással a nagy tisztítási teljesítményért.

Ideális bárhol, ahol a nehéz külső körülmények párosulnak a kihívást jelentő tisztítási feladatokkal: a HD 9/23 De dízelhajtású, hidegvizes, magasnyomású mosó a Yanmar dízelmotorral előállítja a maga számára szükséges elektromos áramot. Ha szükséges, a kívánt vizet képes közvetlenül víznyerő helyekről felszívni, lehetővé téve Önnek, hogy gyenge infrastruktúrájú területeken dolgozzon. 230 bar víznyomással, a gép képes majdnem minden feladat elvégzésére. Ergonomikus keretkoncepciója és a defektbiztos kerekek maximális mobilitást garantálnak, míg a robusztus vázszerkezet kibírja a kemény körülmények közötti használatot. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbáteszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A beépített nagy vízszűrőt és termoszelep a szivattyú védelmét szolgálják. Hasznos választható erősítések, mint a rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval rakodáshoz, ezek teszik teljessé a gépet.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 9/23 De: Maximális függetlenség
Maximális függetlenség
Magasnyomású mosó HD 9/23 De: Kiemelkedően kényelmes kezelés
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Magasnyomású mosó HD 9/23 De: Nagyon sokoldalú
Nagyon sokoldalú
A legkeményebb munkákhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 400 - 930
Munkanyomás (bar/MPa) 40 - ig 230 / 4 - ig 23
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Vízátfolyás 1″
Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor típusa L 100 V
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Kézikocsi
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 112,5
Csomagolási súly (kg) 115,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 866 x 722 x 1146

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
  • Elektromos indítás
  • Tisztítószer funkció: Felszívás
Alkalmazási területek
  • Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
  • Mezőgazdaság (járművek és berendezések tisztítása vagy erdészeti alkalmazás)
  • Ipar (berendezések tisztítása)
  • Szolgáltatók (kültéri területek tisztítása, pl. terek, autóparkolók)
