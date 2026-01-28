Magasnyomású mosó HD 9/23 G
A Honda benzinmotorral ellátott HD 9/23 G benzinnel hajtott hidegvizes, magasnyomású tisztítóval Ön függetlenül és kényelmesen dolgozhat, miközben mobilis marad - még távoli külső helyszíneken is.
Honda benzinmotorral felszerelve, a HD 9/23 G hidegvizes, magasnyomású tisztító áramforrástól teljesen függetlenül működik. Az elképzelhető legjobb tisztítási eredményekhez kifejlesztve - köszönhetően a 230 bar víznyomásnak - és igen stabil vázszerkezettel védve, a gép jól szolgálja Önt még extrém körülmények között is. Az ergonomikus vázkoncepció maximális mozgékonyságot biztosít, még egyenetlen talajon is. A defektmentes abroncsok, a sikeres üzemeltetési koncepció, valamint a tárolási lehetőségek sora a tartozékok számára, ezek teszik a gép használatát igen kényelmessé. További kényelmet szolgáló jellemzők az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. Az erős szivattyú lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén tavakból vagy víztárolókból nyerjen vizet. Nagy vízszűrő és termoszelep védi, amely megvédi a túlmelegedéstől a recirkulációs módban. A HD 9/23 G-hez is elérhető a rácsos keret a daruval emeléshez szükséges szemekkel, illetve rögzítő készlettel tömlődobhoz.
Jellemzők és előnyök
Maximális függetlenség
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Nagyon sokoldalú
A legkeményebb munkákhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|400 - 930
|Munkanyomás (bar/MPa)
|40 - ig 230 / 4 - ig 23
|Max. nyomás (bar/MPa)
|270 / 27
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Vízátfolyás
|1″
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor gyártója
|Honda
|Motor típusa
|GX 390
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|75,5
|Csomagolási súly (kg)
|82,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|866 x 722 x 1146
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Alkalmazási területek
- Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
- Mezőgazdaság (járművek és berendezések tisztítása vagy erdészeti alkalmazás)
- Ipar (berendezések tisztítása)
- Szolgáltatók (kültéri területek tisztítása, pl. terek, autóparkolók)