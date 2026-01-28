Magasnyomású mosó HD 9/23 G

A Honda benzinmotorral ellátott HD 9/23 G benzinnel hajtott hidegvizes, magasnyomású tisztítóval Ön függetlenül és kényelmesen dolgozhat, miközben mobilis marad - még távoli külső helyszíneken is.

Honda benzinmotorral felszerelve, a HD 9/23 G hidegvizes, magasnyomású tisztító áramforrástól teljesen függetlenül működik. Az elképzelhető legjobb tisztítási eredményekhez kifejlesztve - köszönhetően a 230 bar víznyomásnak - és igen stabil vázszerkezettel védve, a gép jól szolgálja Önt még extrém körülmények között is. Az ergonomikus vázkoncepció maximális mozgékonyságot biztosít, még egyenetlen talajon is. A defektmentes abroncsok, a sikeres üzemeltetési koncepció, valamint a tárolási lehetőségek sora a tartozékok számára, ezek teszik a gép használatát igen kényelmessé. További kényelmet szolgáló jellemzők az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. Az erős szivattyú lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén tavakból vagy víztárolókból nyerjen vizet. Nagy vízszűrő és termoszelep védi, amely megvédi a túlmelegedéstől a recirkulációs módban. A HD 9/23 G-hez is elérhető a rácsos keret a daruval emeléshez szükséges szemekkel, illetve rögzítő készlettel tömlődobhoz.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 9/23 G: Maximális függetlenség
Maximális függetlenség
Magasnyomású mosó HD 9/23 G: Kiemelkedően kényelmes kezelés
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Magasnyomású mosó HD 9/23 G: Nagyon sokoldalú
Nagyon sokoldalú
A legkeményebb munkákhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 400 - 930
Munkanyomás (bar/MPa) 40 - ig 230 / 4 - ig 23
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Vízátfolyás 1″
Meghajtás módja Benzin
Motor gyártója Honda
Motor típusa GX 390
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Kézikocsi
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 75,5
Csomagolási súly (kg) 82,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 866 x 722 x 1146

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
  • Tisztítószer funkció: Felszívás
Alkalmazási területek
  • Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
  • Mezőgazdaság (járművek és berendezések tisztítása vagy erdészeti alkalmazás)
  • Ipar (berendezések tisztítása)
  • Szolgáltatók (kültéri területek tisztítása, pl. terek, autóparkolók)
