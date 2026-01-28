Honda benzinmotorral felszerelve, a HD 9/23 G hidegvizes, magasnyomású tisztító áramforrástól teljesen függetlenül működik. Az elképzelhető legjobb tisztítási eredményekhez kifejlesztve - köszönhetően a 230 bar víznyomásnak - és igen stabil vázszerkezettel védve, a gép jól szolgálja Önt még extrém körülmények között is. Az ergonomikus vázkoncepció maximális mozgékonyságot biztosít, még egyenetlen talajon is. A defektmentes abroncsok, a sikeres üzemeltetési koncepció, valamint a tárolási lehetőségek sora a tartozékok számára, ezek teszik a gép használatát igen kényelmessé. További kényelmet szolgáló jellemzők az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. Az erős szivattyú lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén tavakból vagy víztárolókból nyerjen vizet. Nagy vízszűrő és termoszelep védi, amely megvédi a túlmelegedéstől a recirkulációs módban. A HD 9/23 G-hez is elérhető a rácsos keret a daruval emeléshez szükséges szemekkel, illetve rögzítő készlettel tömlődobhoz.