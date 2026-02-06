Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic

A HD 9/25 G a legerősebb benzinmotoros hidegvizes magasnyomású mosó a Classic termékcsaládból. Kategóriájából kiemelkedik önálló áramellátásával és akár 250 bar üzemi nyomásával.

Az akár 250 bar üzemi nyomással, az óránként 900 liter vízáramlási sebességgel és a robusztus főtengely-szivattyúval felszerelt HD 9/25 G Classic hidegvizes magasnyomású mosó még a nagyobb kihívást jelentő tisztítási feladatokkal is könnyedén megbirkózik. A nagy teljesítményű EU STAGE V benzinmotorral - amellyel külső áramellátásra sem lesz szüksége - valamint a robusztus acélcsővázzal és defektmentes kerekekkel felszerelt HD 9/25 G Classic alkalmas a nehéz takarítási feladatok ellátására az építkezéseken, a kézművesiparban, kommunális használat vagy éppen az építőipari vállalkozók munkavégzése során. Az ergonomikus tolófogantyú és a nagyon kompakt méretek, valamint a például a magasnyomású tömlő és a szórószár számára kialakított tartozéktároló mind-mind megkönnyítik a gép kezelését és autóban való szállítását. A gép fontos alkatrészeihez könnyedén hozzá lehet férni a szervizelési feladatok ellátása során, ráadásul ezeket az alkatrészeket hatékonyan védik a hő- és biztonsági szelepek, valamint a nagyméretű vízszűrő is.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic: Függetlenség
Függetlenség
Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
  • Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
  • Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 900
Munkanyomás (bar/MPa) 250 / 25
Max. nyomás (bar/MPa) 300 / 30
Vízátfolyás 3/4″
Meghajtás módja Benzin
Motor típusa G390FA
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Magas
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 56,8
Csomagolási súly (kg) 64,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 878 x 538 x 702

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Power fúvóka
  • Vízszűrő

Felszereltség

  • Cage védőkeret
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic
Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.