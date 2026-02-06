Magasnyomású mosó HD 9/25 G Classic
A HD 9/25 G a legerősebb benzinmotoros hidegvizes magasnyomású mosó a Classic termékcsaládból. Kategóriájából kiemelkedik önálló áramellátásával és akár 250 bar üzemi nyomásával.
Az akár 250 bar üzemi nyomással, az óránként 900 liter vízáramlási sebességgel és a robusztus főtengely-szivattyúval felszerelt HD 9/25 G Classic hidegvizes magasnyomású mosó még a nagyobb kihívást jelentő tisztítási feladatokkal is könnyedén megbirkózik. A nagy teljesítményű EU STAGE V benzinmotorral - amellyel külső áramellátásra sem lesz szüksége - valamint a robusztus acélcsővázzal és defektmentes kerekekkel felszerelt HD 9/25 G Classic alkalmas a nehéz takarítási feladatok ellátására az építkezéseken, a kézművesiparban, kommunális használat vagy éppen az építőipari vállalkozók munkavégzése során. Az ergonomikus tolófogantyú és a nagyon kompakt méretek, valamint a például a magasnyomású tömlő és a szórószár számára kialakított tartozéktároló mind-mind megkönnyítik a gép kezelését és autóban való szállítását. A gép fontos alkatrészeihez könnyedén hozzá lehet férni a szervizelési feladatok ellátása során, ráadásul ezeket az alkatrészeket hatékonyan védik a hő- és biztonsági szelepek, valamint a nagyméretű vízszűrő is.
Jellemzők és előnyök
FüggetlenségKülső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Nagy mobilitásA defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak. A kompakt és vékony gép nagyon könnyen manőverezhető még szűk helyeken is. Kényelmesen szállítható, helytakarékosan tárolható - problémamentesen befér bármely autóba.
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Főtengely-hajtókaros pumpa kerámia dugattyúval
Tárolási lehetőség a tartozékoknak
- Tömlőtartó kampó és tartozékfogadó az egyszerű tároláshoz és szállításhoz.
- Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900
|Munkanyomás (bar/MPa)
|250 / 25
|Max. nyomás (bar/MPa)
|300 / 30
|Vízátfolyás
|3/4″
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor típusa
|G390FA
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Magas
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|56,8
|Csomagolási súly (kg)
|64,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|878 x 538 x 702
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Power fúvóka
- Vízszűrő
Felszereltség
- Cage védőkeret
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.