Az akár 250 bar üzemi nyomással, az óránként 900 liter vízáramlási sebességgel és a robusztus főtengely-szivattyúval felszerelt HD 9/25 G Classic hidegvizes magasnyomású mosó még a nagyobb kihívást jelentő tisztítási feladatokkal is könnyedén megbirkózik. A nagy teljesítményű EU STAGE V benzinmotorral - amellyel külső áramellátásra sem lesz szüksége - valamint a robusztus acélcsővázzal és defektmentes kerekekkel felszerelt HD 9/25 G Classic alkalmas a nehéz takarítási feladatok ellátására az építkezéseken, a kézművesiparban, kommunális használat vagy éppen az építőipari vállalkozók munkavégzése során. Az ergonomikus tolófogantyú és a nagyon kompakt méretek, valamint a például a magasnyomású tömlő és a szórószár számára kialakított tartozéktároló mind-mind megkönnyítik a gép kezelését és autóban való szállítását. A gép fontos alkatrészeihez könnyedén hozzá lehet férni a szervizelési feladatok ellátása során, ráadásul ezeket az alkatrészeket hatékonyan védik a hő- és biztonsági szelepek, valamint a nagyméretű vízszűrő is.