Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S

A HD 10/25-4 S hideg vizes magasnyomású mosó prémium minőséget, nagy teljesítményt és hasznos segédrendszereket kínál. Ergonomikus munkavégzésre és maximális hordozhatóságra tervezték.

A HD 10/25-4 S hideg vizes magasnyomású mosó magasabb szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. A praktikusan kialakított EASY!Force Advanced szórópisztoly segítségével az eszköz könnyedén, mindenféle szorítóerő nélkül használható. A 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár maximális hatékonyságot biztosít. A Servo Control lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség szabályozását közvetlenül a szórópisztolyról/szórószárról. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú dolgozik. A HD 10/25-4 S-t egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor hajtja, levegő-víz hűtőrendszerrel. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró szerkezetet biztosítanak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A függőleges felépítés, tehát hogy a motor és a szivattyúegység álló helyzetben van beépítve, a gyakorlatban maximális hordozhatóságot eredményez. A kompakt kialakítás okos tartozéktárolást is jelent, tárolórekesz és állítható akasztók formájában.

Jellemzők és előnyök
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Tartozékok és készletek széles választéka
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 80 - 250
Max. nyomás (bar) 280
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 047
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 69,8
Csomagolási súly (kg) 78,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Videók

Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
