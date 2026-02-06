A HD 10/25-4 S hideg vizes magasnyomású mosó magasabb szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. A praktikusan kialakított EASY!Force Advanced szórópisztoly segítségével az eszköz könnyedén, mindenféle szorítóerő nélkül használható. A 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár maximális hatékonyságot biztosít. A Servo Control lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség szabályozását közvetlenül a szórópisztolyról/szórószárról. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú dolgozik. A HD 10/25-4 S-t egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor hajtja, levegő-víz hűtőrendszerrel. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró szerkezetet biztosítanak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A függőleges felépítés, tehát hogy a motor és a szivattyúegység álló helyzetben van beépítve, a gyakorlatban maximális hordozhatóságot eredményez. A kompakt kialakítás okos tartozéktárolást is jelent, tárolórekesz és állítható akasztók formájában.