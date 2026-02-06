Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S
A HD 10/25-4 S hideg vizes magasnyomású mosó prémium minőséget, nagy teljesítményt és hasznos segédrendszereket kínál. Ergonomikus munkavégzésre és maximális hordozhatóságra tervezték.
A HD 10/25-4 S hideg vizes magasnyomású mosó magasabb szintre emeli az ergonomikus munkavégzést. A praktikusan kialakított EASY!Force Advanced szórópisztoly segítségével az eszköz könnyedén, mindenféle szorítóerő nélkül használható. A 1050 milliméteres, rozsdamentes acélból készült szórószár maximális hatékonyságot biztosít. A Servo Control lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség szabályozását közvetlenül a szórópisztolyról/szórószárról. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. A gép belsejében egy rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott, strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú dolgozik. A HD 10/25-4 S-t egy 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor hajtja, levegő-víz hűtőrendszerrel. A beépített alumínium vázhordozók csökkentik a súlyt, és könnyű, mégis strapabíró szerkezetet biztosítanak, ami lehetővé teszi a darus rakodást. A függőleges felépítés, tehát hogy a motor és a szivattyúegység álló helyzetben van beépítve, a gyakorlatban maximális hordozhatóságot eredményez. A kompakt kialakítás okos tartozéktárolást is jelent, tárolórekesz és állítható akasztók formájában.
Jellemzők és előnyök
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Tartozékok és készletek széles választéka
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|80 - 250
|Max. nyomás (bar)
|280
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|047
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|69,8
|Csomagolási súly (kg)
|78,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|607 x 518 x 1063
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Videók
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
