Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S Classic
A masszív HD 10/25-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót nehéz munkálatok napi szintű elvégzésére tervezték. Minden tekintetben szuperklasszis: rendkívüli teljesítménnyel tisztít.
A HD 10/25-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót kifejezetten nehéz körülmények között történő napi használatra tervezték, és rendkívüli teljesítményével mindig lenyűgöz. Stabil felépítésével és masszív acélkeretével kiemelkedik a mezőnyből. Beállítása egyszerű és magától értetődő, működtetése pedig gyors és problémamentes. Minden fontos alkatrész gyorsan és könnyen elérhető. A Super Class nagynyomású tisztító a HD Classic termékcsaládba tartozó gépek Classic magasnyomású szórópisztolyával van felszerelve. Emellett prémium kategóriás EASY!Lock gyorscsatlakozóval is rendelkezik. Így a készülék ötször gyorsabban üzembe helyezhető és elrakható, amivel időt és fáradságot spórolhatunk. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a magasnyomású szivattyút a porszemcséktől és szennyeződésektől, meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát. A nagy teljesítményű dugattyús szivattyú és a strapabíró anyagok adják a magasnyomású tisztító erejét: a hengerfej sárgarézből készült, a dugattyúk pedig kerámiahüvellyel vannak ellátva. A nyomás igény szerint állítható a szivattyún. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel biztosítja a hosszú távú és megbízható működést.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkalNagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Masszív acélkeret nagy kerekekkel a maximális hordozhatóság érdekébenVédi a gépet még kedvezőtlen körülmények között is. Egyszerű és kényelmes szállítás. Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkalGyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere. Masszív és tartós tartozékok. Könnyű és intuitív kezelés.
Letisztult dizájn
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
- A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható.
- Az olaj töltöttségi szintje és minősége könnyen ellenőrizhető a kémlelőablak és a mérőpálca segítségével.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.
- A hatékony vízhűtést erőteljes léghűtéssel kombinálja a maximális hűtőteljesítmény érdekében, még ingadozó környezeti hőmérséklet és vízhőmérséklet esetén is.
- Kompakt kialakítás a maximális hordozhatóság érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|60 - 250
|Max. nyomás (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|045
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|60
|Csomagolási súly (kg)
|67,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|720 x 637 x 1060
A csomag tartalma
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Videók
Alkalmazási területek
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Burkolatok és betonöntvények tisztítása az építőiparban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.