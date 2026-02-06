A HD 10/25-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót kifejezetten nehéz körülmények között történő napi használatra tervezték, és rendkívüli teljesítményével mindig lenyűgöz. Stabil felépítésével és masszív acélkeretével kiemelkedik a mezőnyből. Beállítása egyszerű és magától értetődő, működtetése pedig gyors és problémamentes. Minden fontos alkatrész gyorsan és könnyen elérhető. A Super Class nagynyomású tisztító a HD Classic termékcsaládba tartozó gépek Classic magasnyomású szórópisztolyával van felszerelve. Emellett prémium kategóriás EASY!Lock gyorscsatlakozóval is rendelkezik. Így a készülék ötször gyorsabban üzembe helyezhető és elrakható, amivel időt és fáradságot spórolhatunk. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a magasnyomású szivattyút a porszemcséktől és szennyeződésektől, meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát. A nagy teljesítményű dugattyús szivattyú és a strapabíró anyagok adják a magasnyomású tisztító erejét: a hengerfej sárgarézből készült, a dugattyúk pedig kerámiahüvellyel vannak ellátva. A nyomás igény szerint állítható a szivattyún. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel biztosítja a hosszú távú és megbízható működést.