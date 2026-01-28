Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S Plus
A HD 10/25-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó teljesítménye és minősége lenyűgöző. Az ergonómiát szem előtt tartva alakították ki a segédrendszereit és a Vibrasoft forgó fúvókát.
A HD 10/25-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó ideális, ergonomikus és felhasználóbarát gép. A Kärcher EASY!Force Advanced szórópisztolya szorítóerő nélkül is kényelmesen használható. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Így a felhasználók gyorsan alkalmazkodhatnak a kényes felületekhez – anélkül, hogy az egész fúvókát ki kellene cserélni. A Vibrasoft forgó fúvóka emellett jelentősen csökkenti a szórószár rezgésát. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. Gondosan kiválasztott anyagok biztosítják a prémium minőséget a Super Class gép belsejében is. A strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú, a rozsdamentes acél dugattyúk és a sárgaréz hengerfej remek kiegészítője a levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motornak. Az alumíniumból készült, beépített vázhordozók könnyű, mégis masszív vázszerkezetet alkotnak, lehetővé téve a darus rakodást. A kompakt és hordozható kialakítás érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. A tartozékok egy tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók.
Jellemzők és előnyök
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Tartozékok és készletek széles választéka
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|80 - 250
|Max. nyomás (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|047
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|70,3
|Csomagolási súly (kg)
|78,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|607 x 518 x 1063
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
- Szervókontroll
Felszereltség
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
