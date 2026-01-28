A HD 10/25-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó ideális, ergonomikus és felhasználóbarát gép. A Kärcher EASY!Force Advanced szórópisztolya szorítóerő nélkül is kényelmesen használható. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Így a felhasználók gyorsan alkalmazkodhatnak a kényes felületekhez – anélkül, hogy az egész fúvókát ki kellene cserélni. A Vibrasoft forgó fúvóka emellett jelentősen csökkenti a szórószár rezgésát. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. Gondosan kiválasztott anyagok biztosítják a prémium minőséget a Super Class gép belsejében is. A strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú, a rozsdamentes acél dugattyúk és a sárgaréz hengerfej remek kiegészítője a levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motornak. Az alumíniumból készült, beépített vázhordozók könnyű, mégis masszív vázszerkezetet alkotnak, lehetővé téve a darus rakodást. A kompakt és hordozható kialakítás érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. A tartozékok egy tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók.