Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S Plus

A HD 10/25-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó teljesítménye és minősége lenyűgöző. Az ergonómiát szem előtt tartva alakították ki a segédrendszereit és a Vibrasoft forgó fúvókát.

A HD 10/25-4 S Plus hideg vizes magasnyomású mosó ideális, ergonomikus és felhasználóbarát gép. A Kärcher EASY!Force Advanced szórópisztolya szorítóerő nélkül is kényelmesen használható. A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható. Így a felhasználók gyorsan alkalmazkodhatnak a kényes felületekhez – anélkül, hogy az egész fúvókát ki kellene cserélni. A Vibrasoft forgó fúvóka emellett jelentősen csökkenti a szórószár rezgésát. A segédrendszerek és a LED-es állapotjelző tovább fokozzák a felhasználóbarát kialakítást. Gondosan kiválasztott anyagok biztosítják a prémium minőséget a Super Class gép belsejében is. A strapabíró lengőlemezes dugattyús szivattyú, a rozsdamentes acél dugattyúk és a sárgaréz hengerfej remek kiegészítője a levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motornak. Az alumíniumból készült, beépített vázhordozók könnyű, mégis masszív vázszerkezetet alkotnak, lehetővé téve a darus rakodást. A kompakt és hordozható kialakítás érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen, állítva van felszerelve. A tartozékok egy tárolórekeszben, valamint állítható akasztókon tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S Plus: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S Plus: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Magasnyomású mosó HD 10/25-4 S Plus: Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Tartozékok és készletek széles választéka
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 80 - 250
Max. nyomás (bar/MPa) 280 / 2,8
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 047
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 70,3
Csomagolási súly (kg) 78,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Kézi szórópisztoly soft grip betéttel
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
