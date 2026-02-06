A HD 10/25-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású tisztító minősége és ergonómiája maximális. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyt nem kell szorítani. A nyomás és a vízmennyiség a Servo Control vezérlővel állítható – ez azt jelenti, hogy a nyomás a fúvóka cseréje nélkül is a kényes felületekhez igazítható. A Vibrasoft forgó fúvóka tompítja a zajt és a rezgéseket. A Super Class gép kiváló kivitelezésével és csúcsminőségű anyagaival tűnik ki a tömegből. Központjában egy strapabíró, rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott lengőlemezes dugattyús szivattyú található. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motor nagy teljesítményű és tartós használatra tervezett. A beépített alumínium vázhordozók könnyű, darus rakodásra alkalmas vázszerkezetet alkotnak. Az álló helyzetű motornak és szivattyúegységnek köszönhetően a készülék kompakt és hordozható. Rendelkezik továbbá egy Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlővel, valamint elegendő beépített tárolóval a tartozékok számára, továbbá egy automatikus tömlődobbal, amely akár 45°-os szögben történő fel- és lecsévélésre is alkalmas – még nyomás alatt is.