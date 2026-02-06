Magasnyomású mosó HD 10/25-4 SXA Plus
A HD 10/25-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású mosó minőségi anyagokból készült a maximális teljesítmény érdekében. Segédrendszerekkel, automata tömlődobbal és Vibrasoft forgó fúvókával.
A HD 10/25-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású tisztító minősége és ergonómiája maximális. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyt nem kell szorítani. A nyomás és a vízmennyiség a Servo Control vezérlővel állítható – ez azt jelenti, hogy a nyomás a fúvóka cseréje nélkül is a kényes felületekhez igazítható. A Vibrasoft forgó fúvóka tompítja a zajt és a rezgéseket. A Super Class gép kiváló kivitelezésével és csúcsminőségű anyagaival tűnik ki a tömegből. Központjában egy strapabíró, rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott lengőlemezes dugattyús szivattyú található. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motor nagy teljesítményű és tartós használatra tervezett. A beépített alumínium vázhordozók könnyű, darus rakodásra alkalmas vázszerkezetet alkotnak. Az álló helyzetű motornak és szivattyúegységnek köszönhetően a készülék kompakt és hordozható. Rendelkezik továbbá egy Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlővel, valamint elegendő beépített tárolóval a tartozékok számára, továbbá egy automatikus tömlődobbal, amely akár 45°-os szögben történő fel- és lecsévélésre is alkalmas – még nyomás alatt is.
Jellemzők és előnyök
Automatikus tömlődob
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Számos beépített tartozéktároló
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|80 - 250
|Max. nyomás (bar)
|280
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|047
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|81,9
|Csomagolási súly (kg)
|90,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|607 x 518 x 1063
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Ultra Guard
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
- Szervókontroll
Felszereltség
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.