Magasnyomású mosó HD 10/25-4 SXA Plus

A HD 10/25-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású mosó minőségi anyagokból készült a maximális teljesítmény érdekében. Segédrendszerekkel, automata tömlődobbal és Vibrasoft forgó fúvókával.

A HD 10/25-4 SXA Plus hideg vizes magasnyomású tisztító minősége és ergonómiája maximális. Az EASY!Force Advanced magasnyomású pisztolyt nem kell szorítani. A nyomás és a vízmennyiség a Servo Control vezérlővel állítható – ez azt jelenti, hogy a nyomás a fúvóka cseréje nélkül is a kényes felületekhez igazítható. A Vibrasoft forgó fúvóka tompítja a zajt és a rezgéseket. A Super Class gép kiváló kivitelezésével és csúcsminőségű anyagaival tűnik ki a tömegből. Központjában egy strapabíró, rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel ellátott lengőlemezes dugattyús szivattyú található. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, levegő-víz hűtőrendszerrel ellátott motor nagy teljesítményű és tartós használatra tervezett. A beépített alumínium vázhordozók könnyű, darus rakodásra alkalmas vázszerkezetet alkotnak. Az álló helyzetű motornak és szivattyúegységnek köszönhetően a készülék kompakt és hordozható. Rendelkezik továbbá egy Teflon® bevonattal ellátott Ultra Guard nagynyomású tömlővel, valamint elegendő beépített tárolóval a tartozékok számára, továbbá egy automatikus tömlődobbal, amely akár 45°-os szögben történő fel- és lecsévélésre is alkalmas – még nyomás alatt is.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/25-4 SXA Plus: Automatikus tömlődob
Automatikus tömlődob
Magasnyomású mosó HD 10/25-4 SXA Plus: A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
A motor és a szivattyúegység függőleges elrendezésén alapuló kompakt, álló felépítésű koncepció
Magasnyomású mosó HD 10/25-4 SXA Plus: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel, masszív szivattyú rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz hengerfejjel.
Ergonomikus Vibrasoft szennymaró (Vibrasoft Dirt Blaster)
Az intelligens szervizkoncepció gyors helyszíni műveleteket tesz lehetővé
Segédrendszerek és LED-es állapotjelző
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
Számos beépített tartozéktároló
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 80 - 250
Max. nyomás (bar) 280
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 047
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 81,9
Csomagolási súly (kg) 90,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 607 x 518 x 1063

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Ultra Guard
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • 3 dugattyús axiálpumpa: Nemesacél dugattyúkkal
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Motorvédő elektronika LED kijelzéssel
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
